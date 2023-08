珍しい エルエルビーン × コンバース オールスター 100 ハイ "ストーングレー" スニーカー

L.L.Bean × Converse All Star 100 Hi "Stone Grey"

エルエルビーン × コンバース オールスター 100 ハイ "ストーングレー"

新品未使用タグ付き

26cm

100年以上の歴史を持つブランドが再タッグを結成、L.L.Bean × Converse ALL STAR 100 Hi "Stone Grey"(エルエルビーン × コンバース オールスター 100 ハイ "ストーングレー")

今作でコラボ第二弾となる"エルエルビーン × コンバース"。90年代のアーカイブモデルを基にした今回、その特徴的なデザインは指先周りに表れている。半円状のラバーパーツ、オールスターではお馴染みのトゥキャップの形状など、コンバースマニアにも堪らない仕様ではないだろうか。また、ベースとなったオールスター 100は従来のオールスターとは違い、リアクトソールや摩耗に強いアウトソールを使用しているためタフさも健在だ。

1902年創業のコンバースと1912年創業のエルエルビーン。両者共に100年以上の歴史を持つ由緒正しきブランドであり、変わらず愛されるベーシックアイテムを展開し続けている。コンバースで言えばオールスターをはじめとしたキャンパススニーカー。エルエルビーンでは、フィールドコートや氷を運ぶため作られたトートバッグであろう。どれもアメカジファッションには欠かせないキーアイテムばかりだ。

llビーン

エルエルビーン

オールスター

コンバース

L.L.Bean

Converse

All Star

コラボ

レア

限定

カラー···グレー

スニーカー型···ハイカット

履き口···紐

素材···キャンバス

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド コンバースオールスター 商品の状態 新品、未使用

