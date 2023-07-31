2022新作モデル THE NORTH FACE Box Logo Hoodie USA購入 2XL パーカー

THE NORTH FACE ノースフェイス Box Logo Never Stop Exploring Hoodie スウェットパーカー ■ USA購入 ■ Lサイズ
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■U.S サイズ：2XL
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・着丈:73cm
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・身幅:67cm
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・肩幅:52cm
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・袖長:71cm
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素人採寸ですので誤差はございます。ご参考程度にお考えください。
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■カラー:白・黒・赤
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■素材： ・SHELL:Cotton 67%, Polyester 33％
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【新品未使用】FOG essentials リフレクターパーカー Sサイズ
こちらは新品未使用です。
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★お使いのモニタにより色味が若干異なる場合がございます。
【新品】stussy スウェットパーカー サイズXL ブラック サイコロ
★写真と画像が異なる場合がございます。 必ず下記のサイズをご覧下さ 予めご理解の上ご購入下さい。
スペシャルオリジナル チャンピオン リバースウィブ 後付けパーカー
商品の情報
|商品のサイズ
|2XL(3L)
|ブランド
|ザノースフェイス
|商品の状態
|新品、未使用
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THE NORTH FACE ノースフェイス Box Logo Never Stop Exploring Hoodie スウェットパーカー ■ USA購入 ■ Lサイズ■U.S サイズ：2XL・着丈:73cm・身幅:67cm・肩幅:52cm・袖長:71cm素人採寸ですので誤差はございます。ご参考程度にお考えください。■カラー:白・黒・赤■素材： ・SHELL:Cotton 67%, Polyester 33％・LINING：こちらは新品未使用です。★お使いのモニタにより色味が若干異なる場合がございます。★写真と画像が異なる場合がございます。 必ず下記のサイズをご覧下さ 予めご理解の上ご購入下さい。
商品の情報
|商品のサイズ
|2XL(3L)
|ブランド
|ザノースフェイス
|商品の状態
|新品、未使用