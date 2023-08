出品しているパンツはこちらからまとめてご覧いただけます→#morosanpants

▶【SKULL FLIGHT/スカルフライト】「SS Pants Type7 Straight Cut”Stretch Vintage Finish Indigo Denim”/SSパンツタイプ7ストレートカット”ストレッチヴィンテージフィニッシュインディゴデニム”」

バイク乗り向けにデザイン、製作されており各部にライディングパターンを採用し、

ライディングに適したサイズで設計されているライダースストレートカットパンツです。

ストレッチ素材、Dカンや裾のファスナーなど機能性の優れたデザインです。

股上はやや浅めですが、背中側の股上は深さを確りととってありますのでホールド感があり、

ライディング時も背中が出ない様に設計してあります。

レディースの方にオススメのサイズ感となっております。

素材:コットン98% ポリウレタン2%

製造国:日本製

参考定価:28,380円程度

備考:洗濯済(洗濯後は未着用)

▶サイズ:W28

・ウエスト: 34cm(※平置きなので×2程度)

・股上: 23cm

・股下: 86cm

・股下よりワタリ: 24cm(※股下の縫い目より横に計測)

・裾幅: 15cm

SKULL FLIGHT バイカー向け ストレッチライディングパンツ W28



※平置き採寸・誤差はご容赦下さい

▶発送方法:らくらくメルカリ便(匿名配送)

【アメカジ ワーク アウトドア ストリート セレクト トラッド インポート 古着ミックス 大人カジュアル】

【モーターサイクル バイカー バイクウエア スリム スキニー】

【こちらはアイアンハートやカドヤ、ショットやバンソン、ウエアハウスやフルカウントなどが好きな方にもおすすめです】

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スカルフライト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

