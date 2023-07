人気デザイナー 【あーちゃん様専用】トレカ付 TWICE CANDYBONG∞ 水濡れなし アイドル

TWICE CANDYBONG ∞ペンライト

※画像は2本ですが、1本のみの販売です※

※トレカは発送前のメッセージで

ご希望があればメンバーをご指定ください(*^^*)

5月14日(日)中に発送可能!

東京公演間に合います!

即決OK!

5/13の大阪ライブで使用しました。

スタンド屋根あり席だった為、水濡れなしです。

JYP公式ショップから購入、動作確認済。

【出品内容】

・ペンライト本体(傷なし)

・ストラップ

・初回限定トレカ (ジヒョorダヒョン)

・化粧箱(傷なし)

・説明書

※電池なし(単4x3本必要です)

TWICE CANDYBONG ∞ペンライト※画像は2本ですが、1本のみの販売です※※トレカは発送前のメッセージでご希望があればメンバーをご指定ください(*^^*)5月14日(日)中に発送可能!東京公演間に合います!即決OK!5/13の大阪ライブで使用しました。スタンド屋根あり席だった為、水濡れなしです。JYP公式ショップから購入、動作確認済。【出品内容】・ペンライト本体(傷なし)・ストラップ・初回限定トレカ (ジヒョorダヒョン)・化粧箱(傷なし)・説明書※電池なし(単4x3本必要です)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

