UNDEFEATED × NIKE

AIR HUARACHE RUN PRM QS

"LA"

アンディフィーテッド

ナイキ

コラボ

エアハラチ

ラン

853940-114

●サイズ:タグ表記 27cm

●カラー:WHITE/WHITE-HYPE COBALT

●状態:箱(傷みあり)、インボイス付きです。

トゥに薄い汚れなど使用感があります。

*中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします

*コメントなしで即購入していただいて構いません

*値下げ交渉はお受けできません

*価格は都度見直しますのでご希望の価格になりましたらご購入ください

*小さく折りたたんで発送する為、畳みジワが発生する場合がございます

*撮影に使用したハンガーは付属しません

*お使いのモニター、携帯、スマホ等の環境により画像の色味等の見え方が実際の商品と異なる可能性がございます

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

