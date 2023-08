知人から譲り受けましたが系統が変わった為出品します。

Etavirp Logo T-Shirt. (White × Royal Blue)

ホワイト×ロイヤルブルー

試着もしていない新品未使用です。

希少なカラー、ボディとなります。

サイズ:XLサイズ

ボディ:Pro Club プロクラブ 6.5oz

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ワンエルディーケー 商品の状態 新品、未使用

