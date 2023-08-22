【超特価】 k10 断捨離セール！agete ルビー 【バラの花びら】 チャーム チャーム

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✨断捨離セール中です！(˃̵ᴗ˂̵)⚠️お値下げ後の為、お値引き不可です。・ブランド：アガット ⚠️刻印なし・アガットのショップで購入しました。・バラの花びらのデザインで裏面にはルビーが埋め込まれています✨・素材：K10 刻印なし⚠️購入時、K10と説明されました。・石：ルビー⚠️購入時、ルビーと説明されました。・サイズ：約1.1cm×約1cm⚠️バチカン部分はサイズに含みません。⚠️それぞれサイズが一番広いところで採寸しました。⚠️素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。⚠️品質証明書や箱はありません。#agete#アガット#k10#ルビー#チャーム#バラ#花びら

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