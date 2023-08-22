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【超特価】 k10 断捨離セール！agete ルビー 【バラの花びら】 チャーム チャーム

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✨断捨離セール中です！(˃̵ᴗ˂̵)
Q-pot キューポット イチゴ おばケーキ バッグチャーム qpot
⚠️お値下げ後の為、お値引き不可です。
トロールビーズ　デイドリームブロッサム　タッセル

美品 希少 agete ゴールド クロス ネックレス K10 十字架 AA145
・ブランド：アガット　⚠️刻印なし
18金 K18 クロス 十字架 ネックレストップ 男女兼用 1.6g Z763

A2019 未使用!! エルメス ロデオPM レザー バッグチャーム Y刻印
・アガットのショップで購入しました。
極上 HERMESカルメン ウノドス ピンク&チェリー ピン立ち 早い物勝ち！

美品 Pt900 京セラ 再結晶エメラルド0.23ct ダイヤ ペンダントトップ
・バラの花びらのデザインで裏面にはルビーが
エルメス　カデナ　像
埋め込まれています✨
新品・未使用ジョージジェンセン品名１０ 1905年オリジナル ペンダントトップ

ファンシーブラウン　ダイヤモンド　チャーム　k18
・素材：K10 刻印なし
セール　イタリア製　美品　k１８PG　ローズクォーツ　グリーンクォーツ　トップ
⚠️購入時、K10と説明されました。
エルメス　オランチャーム　ピンク　未使用

新作 エルメス チャーム ジージーチャーム HERMES
・石：ルビー
レアビーズセット★鶴★トロールビーズ★ツル3点セット（セット販売）
⚠️購入時、ルビーと説明されました。
極美品　サルバトーレフェラガモ バッグ　ミニ　ポーチ　チャーム　キーホルダー

カルティエ　2Cベビーチャーム　ダイヤモンド　K18YG（750）
・サイズ：約1.1cm×約1cm
トロールビーズシルバー
⚠️バチカン部分はサイズに含みません。
売り切り特価】美品　k１８WG　白蝶真珠　ダイヤモンド　ペンダントトップ　QVC
⚠️それぞれサイズが一番広いところで採寸しました。
新品未使用　純金❗️ ペンダントトップ
⚠️素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。
エルメス　HERMES　バッグチャーム　オラン・ナノ　ナタ　アクセサリー

スワロフスキー　白猫　革　チャーム
⚠️品質証明書や箱はありません。
新品 ★ HERMES エルメス バディチャーム パンク

レア！Hermès エルメス チャーム《フィンガースケート》
#agete
断捨離セール！agete k10 ルビー チャーム 【バラの花びら】
#アガット
ルイヴィトン M65111フルール ドゥ モノグラム チャーム ゴールド
#k10
【K18】18金リンゴ型ペンダントトップ 750 チャーム 保証書つき
#ルビー
ポメラート 18K YG クロスペンダント K18 イエローゴールド 750
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genten　ゲンテン　あじさいエヴァーチャーム
#バラ
【極希少】エルメス プティアッシュ ハートチャーム バッグチャーム 赤×オレンジ
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【非売品】HERMESネックレスチャーム　シルク　非売品　限定

商品の情報

ブランドアガット
商品の状態未使用に近い

超希少商品エルメスのロデオペガサス★正規品・新品未使用

新品未使用エルメスチャーム《ロデオ》アニョー・ミロ
✨断捨離セール中です！(˃̵ᴗ˂̵)⚠️お値下げ後の為、お値引き不可です。・ブランド：アガット　⚠️刻印なし・アガットのショップで購入しました。・バラの花びらのデザインで裏面にはルビーが埋め込まれています✨・素材：K10 刻印なし⚠️購入時、K10と説明されました。・石：ルビー⚠️購入時、ルビーと説明されました。・サイズ：約1.1cm×約1cm⚠️バチカン部分はサイズに含みません。⚠️それぞれサイズが一番広いところで採寸しました。⚠️素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。⚠️品質証明書や箱はありません。#agete#アガット#k10#ルビー#チャーム#バラ#花びら

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商品の状態未使用に近い

【超特価】 k10 断捨離セール！agete ルビー 【バラの花びら】 チャーム チャーム

30分钟前

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¥17,500 ¥13,125

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c8bdc93c

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コメント (9)

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