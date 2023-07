【新品未使用】

頂きものですが、履く機会なく半年過ぎました(^^;;

このまま自宅保管では勿体無いと思い出品することにしました。

●カラー:ホワイト

色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれません。

●サイズ:24.5cm

採寸は画像にてご確認下さい。

●お品物は、ビニール袋に入れた後、梱包用箱に入れて発送予定です。

●注意事項:半年自宅にて保管していました。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

【新品未使用】ナイキNIKE W AIR FORCE 1 '07 NEXT NATURE ウィメンズ 24.5㎝頂きものですが、履く機会なく半年過ぎました(^^;;このまま自宅保管では勿体無いと思い出品することにしました。●カラー:ホワイト色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれません。●サイズ:24.5cm採寸は画像にてご確認下さい。●お品物は、ビニール袋に入れた後、梱包用箱に入れて発送予定です。●注意事項:半年自宅にて保管していました。#NIKE#ナイキ#シューズ#白#ホワイト

