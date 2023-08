ご覧くださいまして誠にありがとうございます♪

実用的で万能な様々なシーンに活躍するお洋服を提供しているWeekend Max Maraのトレンチコートです。

ベルトが付いていてウエストマークしていただくと

スタイルアップして見せてくれます。

ベルトの結び方で様々な着方を楽しんでいただけるお品物になっています。

ビジネスや通勤、フォーマルなどお仕事でのシーンの他にも

セレモニーなどの冠婚葬祭でのアウターとして

様々なシーンでご着用いただけます!

この機会にぜひいかがでしょうか?

୨୧アイテム

お食事会 デート お呼ばれ お出かけ パーティー 通勤 オフィス ビジネス 入園式 卒園式 冠婚葬祭 コンサート 発表会 スプリングコート リボン ベルト付き ダブルボタン 春 冬 秋 ウィークエンドマックスマーラ

୨୧仕様

カラー:ベージュ

サイズ:36(sサイズ相当)

着丈:103㎝

身幅:47㎝

肩幅:42㎝

袖丈:63㎝

袖口:30㎝

※素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

୨୧状態

1.2回の着用でとても綺麗な状態です。

まだまだ末長くご着用できます♪

୨୧発送

コンパクトに折り畳ませていただきます。

できる限り丁寧に、迅速に対応させていただきます。

୨୧他にも多数出品中⸜(’ᵕ’)⸝

同時購入でお値引きしております♪

୨୧ご不明な点があればお気軽にコメントくださいませ。

※購入前にプロフィールの確認をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ウイークエンドマックスマーラ 商品の状態 未使用に近い

