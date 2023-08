史上最も激安 ノースフェイス　プレイグリーン　フリース　新品　【ボアジャケット】　Mサイズ ブルゾン

韓国のノースフェイス正規店にて購入致しました

◇商品内容

新品未使用 韓国限定

ノースフェイス フリース ジャケット

PLAY GREEN FLEECE HOODIE

【 プレイグリーンフリースフーディー 】

ユニセックスでお使いいただけるボアフリースジャケットです

大手通販サイトでは4万円以上で販売されている商品となります

型番 :NJ4FN64B

カラー:ブラック

表記 :韓国語

サイズ:M

着丈69cm/肩幅49cm/胸囲109cm/袖丈61cm

あくまで目安ですが

・170cmの普通体形の方がちょうどに着れるサイズで、それ以上の身長の方には小さいと思います

・165cmの方ですとほんの少し大きめに着れます

・150cmの方ですとオーバーサイズぎみに着れてとっても可愛いです

素材表地 :ポリエステル100%

素材裏地 :ポリエステル 100%

韓国ノースフェイス直営店にて購入しておりますので間違いなく正規品です

◇注意事項

・最低限の検品はしておりますが海外製品です。縫製の合格基準なども日本製品と異なる部分はございますので、海外製品である事をご理解いただける方のご購入お願いいたします。

・ご覧いただく携帯端末やPC環境により、商品画像と現物での色味が若干異なる事もございます。

◇配送

メルカリ便

00821KE1F051

よろしくお願いいたします

THE NORTH FACE

WHITE LABEL

ホワイトレーベル

アウトドア

海外限定

リモ

ボアジャケット

RIMO

フリース

バルトロ

リモフリース

ヌプシ

フードジャケット

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

韓国のノースフェイス正規店にて購入致しました ◇商品内容 新品未使用 韓国限定 ノースフェイス フリース ジャケット PLAY GREEN FLEECE HOODIE【 プレイグリーンフリースフーディー 】 ユニセックスでお使いいただけるボアフリースジャケットです 大手通販サイトでは4万円以上で販売されている商品となります 型番 :NJ4FN64B カラー:ブラック 表記 :韓国語 サイズ:M 着丈69cm/肩幅49cm/胸囲109cm/袖丈61cm あくまで目安ですが ・170cmの普通体形の方がちょうどに着れるサイズで、それ以上の身長の方には小さいと思います ・165cmの方ですとほんの少し大きめに着れます ・150cmの方ですとオーバーサイズぎみに着れてとっても可愛いです 素材表地 :ポリエステル100% 素材裏地 :ポリエステル 100% 韓国ノースフェイス直営店にて購入しておりますので間違いなく正規品です ◇注意事項・最低限の検品はしておりますが海外製品です。縫製の合格基準なども日本製品と異なる部分はございますので、海外製品である事をご理解いただける方のご購入お願いいたします。 ・ご覧いただく携帯端末やPC環境により、商品画像と現物での色味が若干異なる事もございます。 ◇配送 メルカリ便 00821KE1F051 よろしくお願いいたします THE NORTH FACEWHITE LABELホワイトレーベルアウトドア海外限定リモボアジャケットRIMOフリースバルトロリモフリースヌプシフードジャケット

