【中古】 【模様炭素鋼武士刀】 模造刀 刀装具 模擬刀 武具

全長: 103cm

【模様炭素鋼武士刀】 模造刀 模擬刀 刀装具

刃の長さ: 72cm

2HM63 模造刀 武具 刀 コレクション アンティーク

柄の長さ: 27.5cm

徳川家康 模造刀 模擬刀

刃幅: 3.2cm

本格居合刀(刀台(新品)刀袋(新品)付き)葵透かし鍔仕上げ

刃厚:0.6cm

【大阪引取限定】兜ケース入り20号オルゴール付

正味重量: 1.26kg

最高級居合刀(模造刀 模擬刀)③

刃材: 炭素鋼

模造刀 アラビアンサーベル 指揮刀

装具:合金

【御龍戦刃】古兵器 武具 刀装具 日本刀 模造刀 横刀 直刀

鞘材: 実木包皮

模造刀 新品と中古 2本セット

工芸: 古法鍛造千錘百錬、手作業研磨

鍔、刀の鍔、刀装具、柄、縁頭、鐔、骨董品、アンティーク、古美術、武具、模造刀



鬼滅の刃-蝶の刃 武具 刀装具 日本刀 模造刀 居合刀 日輪刀



剣道 胴 胸のみ



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※測定法による誤差はご容赦ください

模造刀 模擬刀 陣太刀 1本 太刀掛け付き ③

【状態】

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写真では伝えきれない瑕疵がございますが、ご了承ください。

八角 武具 刀装具 日本刀 模造刀 居合刀

鞘や刀身に経年の小さな傷はあったが、目立ったものではなかった。

武具 刀装具 日本刀 模造刀 居合刀 太刀

種類···模造刀・模擬刀

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

全長: 103cm刃の長さ: 72cm柄の長さ: 27.5cm刃幅: 3.2cm刃厚:0.6cm正味重量: 1.26kg刃材: 炭素鋼装具:合金鞘材: 実木包皮工芸: 古法鍛造千錘百錬、手作業研磨※測定法による誤差はご容赦ください【状態】写真では伝えきれない瑕疵がございますが、ご了承ください。鞘や刀身に経年の小さな傷はあったが、目立ったものではなかった。種類···模造刀・模擬刀

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

刀の鞘 二本 MA444【値下げ】金属製 模造刀 西洋剣 エクスカリバー デニックス DENIX【模様炭素鋼武士刀】 模造刀 模擬刀 刀装具2HM63 模造刀 武具 刀 コレクション アンティーク徳川家康 模造刀 模擬刀