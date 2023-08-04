【中古】 【模様炭素鋼武士刀】 模造刀 刀装具 模擬刀 武具

全長: 103cm
【模様炭素鋼武士刀】 模造刀 模擬刀 刀装具
刃の長さ: 72cm
2HM63 模造刀 武具 刀 コレクション アンティーク
柄の長さ: 27.5cm
徳川家康 模造刀 模擬刀
刃幅: 3.2cm
本格居合刀(刀台(新品)刀袋(新品)付き)葵透かし鍔仕上げ
刃厚:0.6cm
【大阪引取限定】兜ケース入り20号オルゴール付
正味重量: 1.26kg
最高級居合刀(模造刀 模擬刀)③
刃材: 炭素鋼
模造刀 アラビアンサーベル 指揮刀
装具:合金
【御龍戦刃】古兵器 武具 刀装具 日本刀 模造刀 横刀 直刀
鞘材: 実木包皮
模造刀 新品と中古 2本セット
工芸: 古法鍛造千錘百錬、手作業研磨
鍔、刀の鍔、刀装具、柄、縁頭、鐔、骨董品、アンティーク、古美術、武具、模造刀
鬼滅の刃-蝶の刃 武具 刀装具 日本刀 模造刀 居合刀 日輪刀
剣道 胴 胸のみ
居合刀模擬刀［鎬刀身］値下げ
※測定法による誤差はご容赦ください
模造刀 模擬刀 陣太刀 1本 太刀掛け付き ③
【状態】
紅蓮唐刀-高性能マンガン鋼 古兵器 武具 刀装具 日本刀 模造刀 居合刀
写真では伝えきれない瑕疵がございますが、ご了承ください。
八角 武具 刀装具 日本刀 模造刀 居合刀
鞘や刀身に経年の小さな傷はあったが、目立ったものではなかった。
武具 刀装具 日本刀 模造刀 居合刀 太刀
種類···模造刀・模擬刀
刀の鞘 二本 MA444
【値下げ】金属製 模造刀 西洋剣 エクスカリバー デニックス DENIX
【模様炭素鋼武士刀】 模造刀 模擬刀 刀装具
2HM63 模造刀 武具 刀 コレクション アンティーク
徳川家康 模造刀 模擬刀
全長: 103cm刃の長さ: 72cm柄の長さ: 27.5cm刃幅: 3.2cm刃厚:0.6cm正味重量: 1.26kg刃材: 炭素鋼装具:合金鞘材: 実木包皮工芸: 古法鍛造千錘百錬、手作業研磨※測定法による誤差はご容赦ください【状態】写真では伝えきれない瑕疵がございますが、ご了承ください。鞘や刀身に経年の小さな傷はあったが、目立ったものではなかった。種類···模造刀・模擬刀