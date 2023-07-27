特別価格 chrome hearts matty boy クロムハーツ Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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状態：新品未使用
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素材 コットン
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男女兼用
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サイズ XL
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着丈：75cm
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肩幅：49cm
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袖丈：25cm
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※実寸サイズの為、誤差が生じる場合があります
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※アメリカサイズは日本のサイズに比べ大きめに作られています
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※サイズ変更・返品は承れませんので、予めご了承ください
新品未使用✨supreme×ヨウジヤマモト
カラー...ホワイト
Margiela 23ss オーガニックコットン Tee グレー Sサイズ
袖丈...半袖
CODE 47L スカイブルー コード付属 tkch
季節感...春, 夏
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商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|クロムハーツ
|商品の状態
|新品、未使用
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ご覧頂きありがとうございます即購入OK 状態：新品未使用素材 コットン男女兼用サイズ XL着丈：75cm肩幅：49cm袖丈：25cm※実寸サイズの為、誤差が生じる場合があります※アメリカサイズは日本のサイズに比べ大きめに作られています※サイズ変更・返品は承れませんので、予めご了承くださいカラー...ホワイト袖丈...半袖季節感...春, 夏
商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|クロムハーツ
|商品の状態
|新品、未使用