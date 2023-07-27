特別価格 chrome hearts matty boy クロムハーツ Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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着丈：75cm

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肩幅：49cm

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カラー...ホワイト

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袖丈...半袖

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季節感...春, 夏

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド クロムハーツ 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます即購入OK 状態：新品未使用素材 コットン男女兼用サイズ XL着丈：75cm肩幅：49cm袖丈：25cm※実寸サイズの為、誤差が生じる場合があります※アメリカサイズは日本のサイズに比べ大きめに作られています※サイズ変更・返品は承れませんので、予めご了承くださいカラー...ホワイト袖丈...半袖季節感...春, 夏

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド クロムハーツ 商品の状態 新品、未使用

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