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【中古】 新作　クレストブリッジ　人気　チェック　ジャカード　ジャンパードレス ロングワンピース

商品の説明

クレストブリッジチェックジャカードジャンパードレス
ハンドメイド　リバティ　グレンジェイド　ワンピース

charrita ワンピース新品未使用
¥41,800(税込)
フランシュリッペ/タグ付未使用品/レース襟/光沢感/ロングワンピース/半袖
商品番号： 55J-13-145-29/38
【新品・未使用】レディースワンピース/結婚式/パーティーに

グレースクラス ワンピース
サイズ38
ルスカ様専用ページワンピースXL
総丈120.5cm
新品未使用 セルフォードCELFORD ロングワンピースドレス ポリエステル36
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MATERIAL
スリットスリーブフレアワンピース (NAVY）アニュアンス
綿100%
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3月に購入し、室内で数回着用しました。
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オールシーズン着ていただけて、とても着やすく、コーディネートしやすい1枚です！
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汚れや傷はございませんが、神経質な方はご遠慮くださいませ（ ; ; ）
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カラー···ブルー
タイトワンピース　パフスリーブワンピース　オフショルダーワンピース
柄・デザイン···チェック
CLANE FLOWER JACQUARD ONE PIECE
袖丈···袖なし
FUMIE=TANAKA tulle embroidery ワンピース
季節感···春、夏、秋、冬

りえんちょ様専用♡ブルーレーベルクレストブリッジ♡チェックウールビエラジャンパー

商品の情報

商品のサイズM
ブランドブルーレーベルクレストブリッジ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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クレストブリッジチェックジャカードジャンパードレス¥41,800(税込)商品番号： 55J-13-145-29/38サイズ38総丈120.5cm肩幅28.5cmバスト84cm袖丈-ウエスト78cmヒップ113cmMATERIAL綿100%3月に購入し、室内で数回着用しました。オールシーズン着ていただけて、とても着やすく、コーディネートしやすい1枚です！汚れや傷はございませんが、神経質な方はご遠慮くださいませ（ ; ; ）カラー···ブルー柄・デザイン···チェック袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報

商品のサイズM
ブランドブルーレーベルクレストブリッジ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【中古】 新作　クレストブリッジ　人気　チェック　ジャカード　ジャンパードレス ロングワンピース

33分钟前

【中古】 新作　クレストブリッジ　人気　チェック　ジャカード　ジャンパードレス ロングワンピース

¥24,000 ¥13,440

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61945385aae

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コメント (10)

61945385aae
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メール便に限り送料無料！！ 新作 クレストブリッジ 人気 チェック

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クレストブリッジチェックジャカードジャンパードレス | ブルー

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