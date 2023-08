激安な Mammut Active SO set-up pants AF マムート 登山用品

マムート アクティブ ソフトシェル セットアップ パンツ アジアンフィット

サイズ L(アジアXL)

カラー グレー

試着のみの新品です。

防風・撥水性に優れ,お手入れが簡単な,現代のソフトシェルに期待する全ての条件を満たすActive SO Set-Up Pants。同素材のジャケットとのセットアップコーディネートがおすすめです。様々な動きに対応する柔軟性を備えながら,型崩れすることがなく,一体型ベルトで完璧なフィットに調節することもできます。2つのポケットとジッパー付きヒップポケットを備え収納にも困りません。また,サステナビリティを重視することから,ブルーサインとフェアウェアの厳しい基準も満たしています。

- 縫製パターン: Regular Fit

- 重量: 240 g

特徴

- ジッパー付きのコンシールフライ

- ガゼットクロッチにより,より自由な動きを実現。

- 2つのスリットポケット

- ジッパー付きヒップポケット1つ

- イージーケアと速乾性

商品の情報 ブランド マムート 商品の状態 新品、未使用

