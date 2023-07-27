お歳暮 限定 CLAYMORE (クレイモア) 3FACE+ X ランタン ライト/ランタン

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半額！？スノーピーク スポットほおずき2個セット
WINGED WHEEL（別所ランプ）No.350 ランタン 初期型
新品購入後、短時間のみ試験点灯しました
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ソロには明るすぎるようなので、出品致します。
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付属品付き)コールマンガソリンランタン 286Aベージュ塗装93年式
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連続点灯時間：78.0 時間
スノーピーク ほうずき、たねほうずき まとめてセット
ランタン幅(mm)：363.0 mm
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ランタン奥行き(mm)：100.0 mm
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新品 ベアボーンズ レイルロードランタン カスタム B アンバー
ランタン重量（g）：960.0 g
ユニフレーム UL-X ランタン 限定ガンメタ、ケース、スティックターボⅡです
LEDランタン特徴：防塵 暖色 点滅モード 吊り下げ可能
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かなりビンテージ物ですが使用に関しては全く問題なし。ガルウイングのケース付き。
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※お値引き不可新品購入後、短時間のみ試験点灯しましたソロには明るすぎるようなので、出品致します。クレイモア 3フェイスプラス X CLF-3150TSブランド：CLAYMORELEDランタン機能：調光機能 USB給電 残量インジケーターIP規格 （防水規格）：IPX4明るさ、全光束(lm)：5000.0 lm連続点灯時間：78.0 時間ランタン幅(mm)：363.0 mmランタン奥行き(mm)：100.0 mmランタン高さ(mm)：36.0 mmランタン重量（g）：960.0 gLEDランタン特徴：防塵 暖色 点滅モード 吊り下げ可能 アウトドアモンスターoutdoormonsterサンゾクマウンテン山賊マウンテンsomabito/ソマビトINOUT/イナウトINAVANCE / インアバンスNATALDESIGN /ネイタルデザインoldmountain/オールドマウンテンThe Arth/ざあーすsou laboNeru Design Works/ネルデザインワークス GRINDLODGE/グラインドロッジ グラインドロッヂBallistics/バリスティクスM16BYCRUISE38explorethe arthtrunk zerolockfield equipmenth&oh.and.o.2016BRUNTbruntold mountainオールドマウンテンasimocraftsアシモクラフツneru design worksネルデザインワークスthearthballisticsバリスティクスnaturalmountainmonkeyssnow peakスノーピークhelinoxヘリノックスokamadonオカマドンsomabitoソマビトNATALDESIGN natal designネイタルデザインNeru Design Worksネルデザインワークス Asimocraftsアシモクラフツhアンドo h&oネルデザインtrangia