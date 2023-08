READYMADE(レディメイド)

オリジナルボディでルーズシルエットのロングスリーブTシャツです。

フロント、バック、アームにもデザインが施されたインパクトある一着です。

コットン100%

クルーネック

グラフィックプリント

希少XL サイズ

着丈79.0cm肩幅 58.0cm

胸囲 118.0cm袖丈 66.0cm

素人採寸のため多少の誤差ご了承ください。

正規品

数回着用しましたが、使用少なく状態良いと思います。安値です!お探しだった方いかがでしょうか?

ゴッドセレクションxxx ポーラテック

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド レディーメイド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

READYMADE(レディメイド)TARGET ターゲット 長袖 Tシャツ ロンTオリジナルボディでルーズシルエットのロングスリーブTシャツです。フロント、バック、アームにもデザインが施されたインパクトある一着です。コットン100%クルーネックグラフィックプリント希少XL サイズ着丈79.0cm肩幅 58.0cm胸囲 118.0cm袖丈 66.0cm素人採寸のため多少の誤差ご了承ください。正規品 数回着用しましたが、使用少なく状態良いと思います。安値です!お探しだった方いかがでしょうか?ゴッドセレクションxxx ポーラテックM&M エムアンドエム custom performanceキムタク ウインダンシー windandsea シャンティ 木村拓哉 シュプリーム supreme カスタムパフォーマンス Bristol ブリストル FCRB フラグメント supreme シュプリーム オフホワイト off-white ソフ soph. ソフネット NEWERA ニューエラ ウインダンシー WINDANDSEA シュプリーム supreme Bristol ブリストル FCRB オフホワイト off-white m&m GOD selection ゴッドセレクション コーチジャケット セントマイケル Saint Mxxxxxx sacai ゴアテックス GORE-TEX CPFM fragment アノラックSupreme ノースフェイス The North FaceOFF-WHITE MASSES マシス ESSENTIALS READYMADE(レディメイド) FEAR OF GOD ナンバーナイン HUMAN MADE SAINT MICHAEL

