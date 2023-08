【メーカー包装済】 ★ 【m様】7/12 団扇屋さん 文字パネル 連結 うちわ文字 アイドル

■ m 様 専用ページです ■

** 作成までの流れ

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

【お見積り → ご購入 → 作成 → 発送】

※オーダー確定後、専用ページ/デザインサンプルをご用意します。

※ご購入後のキャンセルはご遠慮ください。

※到着希望日の指定がない場合、約1~3週間ほどで郵送します。

** 作成内容

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

① 文字:深田(2連)

② カラー:黄色(蛍光)→白→黒→あお(グリッター)

③ サイズ:規定外②

④ 字体:B

⑤ 装飾パーツ:

「田」の右下に「くん」

各文字に星そ2つずつ

⑥ 装飾パーツカラー:

くん:白→黒

星:

⑦ 到着希望日:23/7/12

⑧ サンプル掲載:可

⑨ 補強:なし

⑩ その他:「深」のさんずいの点(2箇所)を星に変更

** 注意事項など

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

・団扇本体は付きません。文字の作成のみです。

・補強なしの場合、裏面がシール状になっておりますので、直接団扇などに貼り付けてご使用いただけます。

・カッティングマシンを使用して作成します。

・1点1点丁寧にお作りしていますが、多少のズレや気泡が入る場合があります。

神経質な方や完璧を求める方などはご遠慮ください。

・カッティングシート/グリッター・ホログラムシートで作成します。

画用紙は対応しておりません。

・2日以上お返事がない場合、コメント・専用ページを削除する場合があります。

・作成した作品をサンプルとして掲載させていただく場合があります。

・説明文は、予告なく変更する場合があります。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

