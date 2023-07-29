売れ筋介護用品も！ ☆16オバクロ 【高レート】Vスタン デッキ 公式プレイマット付き 50枚 カードファイト!! ヴァンガード

Vスタンダード、ドラゴニック・オーバーロードThe Xの高レートデッキです。
栄典の光竜神 アマルティノア
レアリティを揃えることに拘りました。
紗舞玲様専用・共に駆ける光芒 オフィリア+ウィリスタ
主要パーツ全てSPで、クリティカルトリガーもフルフレーム仕様です。
ヴァンガード 覚醒を待つ竜 ルアード ASR
ヴァンガード 覚醒を待つ竜 ルアード G-BT09/S13 SP
☆（クリティカルトリガー）16枚のいわゆる包丁構築です。
翠玉の盾パスカリス sp
戦国大戦tcg 紅50枚デッキ
新品未開封の希少な海外公式プレイマットもお付けします。
【BT-11】ドラゴニックカイザーヴァーミリオン SEC シークレット
デッキのスリーブもオバクロです。
SP ヴァンガード ペインキラー・エンジェル 4枚セット
全てオバクロで統一しました。
アーシャ spセット
【最終値下げ】VG「マジェスティロード・ブラスター」デッキ
即購入歓迎⭕️
氷川日菜 フォースマーカー 15枚セット
値下げバラ売り不可❌
【テグリア】デッキ
ヴァンガードブースター第１1 弾英雄激突 3箱
〈デッキ内容〉
【最終値下げ】【ヴァンガード】グルグウィント デッキ
リザードソルジャー コンロー sp 1枚
ヴァンガード なるかみ デッキ+パーツセット
パワーライズ・エリクサー RRR仕様
ヴァンガード VMC プレイマット セット
ドラゴニック・オーバーロード “The X” sp 4枚
ヴァンガード ケイオス フルレア デッキ
ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド svr 4枚
調整用パーツ付き ニルヴァーナデッキ
イグニロード・ドラゴン sp 4枚
ヴァイスシュバルツ SP 刻々帝 狂三
ワイバーンストライク デカット sp 4枚
will+Dress season2 廻間ミチル
バーンライズ・ドラゴン 4枚
【ポポリン様専用】sp8枚セット
ラーヴァフロウ・ドラゴン sp 4枚
ヴァンガード ダークステイツ ユニカ デッキ
カラミティタワー・ワイバーン 4枚
ヴァンガード モルドレッドファントム 撃退者デッキ SP入り
パープルジェム・カーバンクル 4枚
ヴァンガード/英雄激突/ムシキング/4コン
槍の化身ター ホイル フレームレス 4枚
ヴァンガード RR マスク・オブ・ヒュドラグルム
魔竜導師ラクシャ ホイル フレームレス 4枚
刀剣乱舞 三日月宗近 SP
ドラゴンナイト ジャンナット 4枚
【高レート】Vスタン ☆16オバクロ デッキ 50枚 公式プレイマット付き
アングリーホーン・ドラゴン 4枚
ヴァンガード 深謀の聖騎士 サージェス 4枚 ケテルサンクチュアリ
（最終値下げ）夜霧の吸血姫ナイトローゼデッキ+a
ヴァンガード エバ デッキ
ヴァンガード
ヴァンガード バロウマグネス 高レアパーツセット
【検索ワード】
ねこパラ ショコラ サイン
ドラゴニック・オーバーロードTheЯe-birth
ヴァンガード ケテルサンクチュアリ 女魔術師 デッキ
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ヴァンガード 秘めた願いは何色に ヴァルシュブラン ffr
超トリガー
ヴァンガード ヒストリーコレクション バラ売り
ガーンデーヴァ
栄典の光竜神 アマルティノア
ドラジュエルド
紗舞玲様専用・共に駆ける光芒 オフィリア+ウィリスタ
マスクス
ヴァンガード 覚醒を待つ竜 ルアード ASR
オルフィスト
ヴァンガード 覚醒を待つ竜 ルアード G-BT09/S13 SP
バーニングフレイルドラゴン
翠玉の盾パスカリス sp
近導ユウユ
戦国大戦tcg 紅50枚デッキ
オーバードレス
【BT-11】ドラゴニックカイザーヴァーミリオン SEC シークレット
ヴェルリーナ
SP ヴァンガード ペインキラー・エンジェル 4枚セット
ニルヴァーナ
アーシャ spセット
Pスタン
【最終値下げ】VG「マジェスティロード・ブラスター」デッキ
プレミアムコレクション 2019
氷川日菜 フォースマーカー 15枚セット
プレミアムコレクション2020
【テグリア】デッキ
ドラゴニックオーバーロードtheX
ヴァンガードブースター第１1 弾英雄激突 3箱
ドラゴニックオーバーロードザグレート
【最終値下げ】【ヴァンガード】グルグウィント デッキ
ドーントレスドライブドラゴン
ヴァンガード なるかみ デッキ+パーツセット
かげろう
ヴァンガード VMC プレイマット セット
櫂トシキ
ヴァンガード ケイオス フルレア デッキ
グルグウィント
調整用パーツ付き ニルヴァーナデッキ
ゴールドパラディン
ヴァイスシュバルツ SP 刻々帝 狂三
ゴルパラ
will+Dress season2 廻間ミチル
カオスブレイカー・ドラゴン
【ポポリン様専用】sp8枚セット
リンクジョーカー
ヴァンガード ダークステイツ ユニカ デッキ
リンジョ
ヴァンガード モルドレッドファントム 撃退者デッキ SP入り
4コン
ヴァンガード/英雄激突/ムシキング/4コン
クランセレクションプラス vol.2
ヴァンガード RR マスク・オブ・ヒュドラグルム
ドラコバティカル
刀剣乱舞 三日月宗近 SP
ドラグヴェーダ
【高レート】Vスタン ☆16オバクロ デッキ 50枚 公式プレイマット付き
バーニングフレイルドラゴン
ヴァンガード 深謀の聖騎士 サージェス 4枚 ケテルサンクチュアリ
（最終値下げ）夜霧の吸血姫ナイトローゼデッキ+a
ヴァンガード エバ デッキ
ヴァンガード バロウマグネス 高レアパーツセット
Vスタンダード、ドラゴニック・オーバーロードThe Xの高レートデッキです。レアリティを揃えることに拘りました。主要パーツ全てSPで、クリティカルトリガーもフルフレーム仕様です。☆（クリティカルトリガー）16枚のいわゆる包丁構築です。新品未開封の希少な海外公式プレイマットもお付けします。デッキのスリーブもオバクロです。全てオバクロで統一しました。 即購入歓迎⭕️値下げバラ売り不可❌〈デッキ内容〉リザードソルジャー コンロー sp 1枚パワーライズ・エリクサー RRR仕様ドラゴニック・オーバーロード “The X” sp 4枚ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド svr 4枚イグニロード・ドラゴン sp 4枚ワイバーンストライク デカット sp 4枚バーンライズ・ドラゴン 4枚ラーヴァフロウ・ドラゴン sp 4枚カラミティタワー・ワイバーン 4枚パープルジェム・カーバンクル 4枚槍の化身ター ホイル フレームレス 4枚魔竜導師ラクシャ ホイル フレームレス 4枚ドラゴンナイト ジャンナット 4枚アングリーホーン・ドラゴン 4枚ヴァンガード 【検索ワード】ドラゴニック・オーバーロードTheЯe-birthover dress超トリガーガーンデーヴァドラジュエルドマスクスオルフィストバーニングフレイルドラゴン近導ユウユオーバードレスヴェルリーナニルヴァーナPスタンプレミアムコレクション 2019 プレミアムコレクション2020ドラゴニックオーバーロードtheXドラゴニックオーバーロードザグレートドーントレスドライブドラゴンかげろう櫂トシキグルグウィントゴールドパラディン ゴルパラ カオスブレイカー・ドラゴンリンクジョーカーリンジョ4コンクランセレクションプラス vol.2ドラコバティカルドラグヴェーダバーニングフレイルドラゴン