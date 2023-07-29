売れ筋介護用品も！ ☆16オバクロ 【高レート】Vスタン デッキ 公式プレイマット付き 50枚 カードファイト!! ヴァンガード

Vスタンダード、ドラゴニック・オーバーロードThe Xの高レートデッキです。

栄典の光竜神 アマルティノア

レアリティを揃えることに拘りました。

紗舞玲様専用・共に駆ける光芒 オフィリア+ウィリスタ

主要パーツ全てSPで、クリティカルトリガーもフルフレーム仕様です。

ヴァンガード 覚醒を待つ竜 ルアード ASR



ヴァンガード 覚醒を待つ竜 ルアード G-BT09/S13 SP

☆（クリティカルトリガー）16枚のいわゆる包丁構築です。

翠玉の盾パスカリス sp



戦国大戦tcg 紅50枚デッキ

新品未開封の希少な海外公式プレイマットもお付けします。

【BT-11】ドラゴニックカイザーヴァーミリオン SEC シークレット

デッキのスリーブもオバクロです。

SP ヴァンガード ペインキラー・エンジェル 4枚セット

全てオバクロで統一しました。

アーシャ spセット



【最終値下げ】VG「マジェスティロード・ブラスター」デッキ

即購入歓迎⭕️

氷川日菜 フォースマーカー 15枚セット

値下げバラ売り不可❌

【テグリア】デッキ



ヴァンガードブースター第１1 弾英雄激突 3箱

〈デッキ内容〉

【最終値下げ】【ヴァンガード】グルグウィント デッキ

リザードソルジャー コンロー sp 1枚

ヴァンガード なるかみ デッキ+パーツセット

パワーライズ・エリクサー RRR仕様

ヴァンガード VMC プレイマット セット

ドラゴニック・オーバーロード “The X” sp 4枚

ヴァンガード ケイオス フルレア デッキ

ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド svr 4枚

調整用パーツ付き ニルヴァーナデッキ

イグニロード・ドラゴン sp 4枚

ヴァイスシュバルツ SP 刻々帝 狂三

ワイバーンストライク デカット sp 4枚

will+Dress season2 廻間ミチル

バーンライズ・ドラゴン 4枚

【ポポリン様専用】sp8枚セット

ラーヴァフロウ・ドラゴン sp 4枚

ヴァンガード ダークステイツ ユニカ デッキ

カラミティタワー・ワイバーン 4枚

ヴァンガード モルドレッドファントム 撃退者デッキ SP入り

パープルジェム・カーバンクル 4枚

ヴァンガード/英雄激突/ムシキング/4コン

槍の化身ター ホイル フレームレス 4枚

ヴァンガード RR マスク・オブ・ヒュドラグルム

魔竜導師ラクシャ ホイル フレームレス 4枚

刀剣乱舞 三日月宗近 SP

ドラゴンナイト ジャンナット 4枚

【高レート】Vスタン ☆16オバクロ デッキ 50枚 公式プレイマット付き

アングリーホーン・ドラゴン 4枚

ヴァンガード 深謀の聖騎士 サージェス 4枚 ケテルサンクチュアリ



（最終値下げ）夜霧の吸血姫ナイトローゼデッキ+a



ヴァンガード エバ デッキ

ヴァンガード

ヴァンガード バロウマグネス 高レアパーツセット

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ヴァンガード ケテルサンクチュアリ 女魔術師 デッキ

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ヴァンガード 秘めた願いは何色に ヴァルシュブラン ffr

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ヴァンガード ヒストリーコレクション バラ売り

ガーンデーヴァ

栄典の光竜神 アマルティノア

ドラジュエルド

紗舞玲様専用・共に駆ける光芒 オフィリア+ウィリスタ

マスクス

ヴァンガード 覚醒を待つ竜 ルアード ASR

オルフィスト

ヴァンガード 覚醒を待つ竜 ルアード G-BT09/S13 SP

バーニングフレイルドラゴン

翠玉の盾パスカリス sp

近導ユウユ

戦国大戦tcg 紅50枚デッキ

オーバードレス

【BT-11】ドラゴニックカイザーヴァーミリオン SEC シークレット

ヴェルリーナ

SP ヴァンガード ペインキラー・エンジェル 4枚セット

ニルヴァーナ

アーシャ spセット

Pスタン

【最終値下げ】VG「マジェスティロード・ブラスター」デッキ

プレミアムコレクション 2019

氷川日菜 フォースマーカー 15枚セット

プレミアムコレクション2020

【テグリア】デッキ

ドラゴニックオーバーロードtheX

ヴァンガードブースター第１1 弾英雄激突 3箱

ドラゴニックオーバーロードザグレート

【最終値下げ】【ヴァンガード】グルグウィント デッキ

ドーントレスドライブドラゴン

ヴァンガード なるかみ デッキ+パーツセット

かげろう

ヴァンガード VMC プレイマット セット

櫂トシキ

ヴァンガード ケイオス フルレア デッキ

グルグウィント

調整用パーツ付き ニルヴァーナデッキ

ゴールドパラディン

ヴァイスシュバルツ SP 刻々帝 狂三

ゴルパラ

will+Dress season2 廻間ミチル

カオスブレイカー・ドラゴン

【ポポリン様専用】sp8枚セット

リンクジョーカー

ヴァンガード ダークステイツ ユニカ デッキ

リンジョ

ヴァンガード モルドレッドファントム 撃退者デッキ SP入り

4コン

ヴァンガード/英雄激突/ムシキング/4コン

クランセレクションプラス vol.2

ヴァンガード RR マスク・オブ・ヒュドラグルム

ドラコバティカル

刀剣乱舞 三日月宗近 SP

ドラグヴェーダ

【高レート】Vスタン ☆16オバクロ デッキ 50枚 公式プレイマット付き

バーニングフレイルドラゴン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Vスタンダード、ドラゴニック・オーバーロードThe Xの高レートデッキです。レアリティを揃えることに拘りました。主要パーツ全てSPで、クリティカルトリガーもフルフレーム仕様です。☆（クリティカルトリガー）16枚のいわゆる包丁構築です。新品未開封の希少な海外公式プレイマットもお付けします。デッキのスリーブもオバクロです。全てオバクロで統一しました。 即購入歓迎⭕️値下げバラ売り不可❌〈デッキ内容〉リザードソルジャー コンロー sp 1枚パワーライズ・エリクサー RRR仕様ドラゴニック・オーバーロード “The X” sp 4枚ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド svr 4枚イグニロード・ドラゴン sp 4枚ワイバーンストライク デカット sp 4枚バーンライズ・ドラゴン 4枚ラーヴァフロウ・ドラゴン sp 4枚カラミティタワー・ワイバーン 4枚パープルジェム・カーバンクル 4枚槍の化身ター ホイル フレームレス 4枚魔竜導師ラクシャ ホイル フレームレス 4枚ドラゴンナイト ジャンナット 4枚アングリーホーン・ドラゴン 4枚ヴァンガード 【検索ワード】ドラゴニック・オーバーロードTheЯe-birthover dress超トリガーガーンデーヴァドラジュエルドマスクスオルフィストバーニングフレイルドラゴン近導ユウユオーバードレスヴェルリーナニルヴァーナPスタンプレミアムコレクション 2019 プレミアムコレクション2020ドラゴニックオーバーロードtheXドラゴニックオーバーロードザグレートドーントレスドライブドラゴンかげろう櫂トシキグルグウィントゴールドパラディン ゴルパラ カオスブレイカー・ドラゴンリンクジョーカーリンジョ4コンクランセレクションプラス vol.2ドラコバティカルドラグヴェーダバーニングフレイルドラゴン

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ヴァンガード 深謀の聖騎士 サージェス 4枚 ケテルサンクチュアリ（最終値下げ）夜霧の吸血姫ナイトローゼデッキ+aヴァンガード エバ デッキヴァンガード バロウマグネス 高レアパーツセット