お知らせ ログイン 会員登録 出品
売れ筋介護用品も！ ☆16オバクロ 【高レート】Vスタン デッキ 公式プレイマット付き 50枚 カードファイト!! ヴァンガード

商品の説明

Vスタンダード、ドラゴニック・オーバーロードThe Xの高レートデッキです。
栄典の光竜神　アマルティノア
レアリティを揃えることに拘りました。
紗舞玲様専用・共に駆ける光芒 オフィリア+ウィリスタ
主要パーツ全てSPで、クリティカルトリガーもフルフレーム仕様です。
ヴァンガード　覚醒を待つ竜　ルアード　ASR

ヴァンガード　覚醒を待つ竜 ルアード　G-BT09/S13 SP
☆（クリティカルトリガー）16枚のいわゆる包丁構築です。
翠玉の盾パスカリス　sp

戦国大戦tcg 紅50枚デッキ
新品未開封の希少な海外公式プレイマットもお付けします。
【BT-11】ドラゴニックカイザーヴァーミリオン　SEC　シークレット
デッキのスリーブもオバクロです。
SP ヴァンガード ペインキラー・エンジェル 4枚セット
全てオバクロで統一しました。
アーシャ　spセット
　
【最終値下げ】VG「マジェスティロード・ブラスター」デッキ
即購入歓迎⭕️
氷川日菜　フォースマーカー　15枚セット
値下げバラ売り不可❌
【テグリア】デッキ

ヴァンガードブースター第１1 弾英雄激突　3箱
〈デッキ内容〉
【最終値下げ】【ヴァンガード】グルグウィント デッキ
リザードソルジャー コンロー sp 1枚
ヴァンガード なるかみ デッキ+パーツセット
パワーライズ・エリクサー RRR仕様
ヴァンガード　VMC プレイマット　セット
ドラゴニック・オーバーロード “The X” sp 4枚
ヴァンガード ケイオス フルレア デッキ
ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド svr 4枚
調整用パーツ付き　ニルヴァーナデッキ
イグニロード・ドラゴン sp 4枚
ヴァイスシュバルツ SP 刻々帝 狂三
ワイバーンストライク デカット sp 4枚
will+Dress season2 廻間ミチル
バーンライズ・ドラゴン 4枚
【ポポリン様専用】sp8枚セット
ラーヴァフロウ・ドラゴン sp 4枚
ヴァンガード ダークステイツ　ユニカ　デッキ
カラミティタワー・ワイバーン 4枚
ヴァンガード　モルドレッドファントム　撃退者デッキ　SP入り
パープルジェム・カーバンクル 4枚
ヴァンガード/英雄激突/ムシキング/4コン
槍の化身ター ホイル フレームレス 4枚
ヴァンガード RR マスク・オブ・ヒュドラグルム
魔竜導師ラクシャ ホイル フレームレス 4枚
刀剣乱舞 三日月宗近 SP
ドラゴンナイト ジャンナット 4枚
【高レート】Vスタン ☆16オバクロ デッキ 50枚 公式プレイマット付き
アングリーホーン・ドラゴン 4枚
ヴァンガード　深謀の聖騎士　サージェス　4枚　ケテルサンクチュアリ

（最終値下げ）夜霧の吸血姫ナイトローゼデッキ+a

ヴァンガード エバ　デッキ
ヴァンガード
ヴァンガード　バロウマグネス　高レアパーツセット
【検索ワード】
ねこパラ　ショコラ　サイン
ドラゴニック・オーバーロードTheЯe-birth
ヴァンガード　ケテルサンクチュアリ　女魔術師　デッキ
over dress
ヴァンガード 秘めた願いは何色に　ヴァルシュブラン　ffr
超トリガー
ヴァンガード ヒストリーコレクション　バラ売り
ガーンデーヴァ
栄典の光竜神　アマルティノア
ドラジュエルド
紗舞玲様専用・共に駆ける光芒 オフィリア+ウィリスタ
マスクス
ヴァンガード　覚醒を待つ竜　ルアード　ASR
オルフィスト
ヴァンガード　覚醒を待つ竜 ルアード　G-BT09/S13 SP
バーニングフレイルドラゴン
翠玉の盾パスカリス　sp
近導ユウユ
戦国大戦tcg 紅50枚デッキ
オーバードレス
【BT-11】ドラゴニックカイザーヴァーミリオン　SEC　シークレット
ヴェルリーナ
SP ヴァンガード ペインキラー・エンジェル 4枚セット
ニルヴァーナ
アーシャ　spセット
Pスタン
【最終値下げ】VG「マジェスティロード・ブラスター」デッキ
プレミアムコレクション 2019
氷川日菜　フォースマーカー　15枚セット
プレミアムコレクション2020
【テグリア】デッキ
ドラゴニックオーバーロードtheX
ヴァンガードブースター第１1 弾英雄激突　3箱
ドラゴニックオーバーロードザグレート
【最終値下げ】【ヴァンガード】グルグウィント デッキ
ドーントレスドライブドラゴン
ヴァンガード なるかみ デッキ+パーツセット
かげろう
ヴァンガード　VMC プレイマット　セット
櫂トシキ
ヴァンガード ケイオス フルレア デッキ
グルグウィント
調整用パーツ付き　ニルヴァーナデッキ
ゴールドパラディン
ヴァイスシュバルツ SP 刻々帝 狂三
ゴルパラ
will+Dress season2 廻間ミチル
カオスブレイカー・ドラゴン
【ポポリン様専用】sp8枚セット
リンクジョーカー
ヴァンガード ダークステイツ　ユニカ　デッキ
リンジョ
ヴァンガード　モルドレッドファントム　撃退者デッキ　SP入り
4コン
ヴァンガード/英雄激突/ムシキング/4コン
クランセレクションプラス vol.2
ヴァンガード RR マスク・オブ・ヒュドラグルム
ドラコバティカル
刀剣乱舞 三日月宗近 SP
ドラグヴェーダ
【高レート】Vスタン ☆16オバクロ デッキ 50枚 公式プレイマット付き
バーニングフレイルドラゴン

ヴァンガード　深謀の聖騎士　サージェス　4枚　ケテルサンクチュアリ

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

（最終値下げ）夜霧の吸血姫ナイトローゼデッキ+a

ヴァンガード エバ　デッキ

ヴァンガード　バロウマグネス　高レアパーツセット
Vスタンダード、ドラゴニック・オーバーロードThe Xの高レートデッキです。レアリティを揃えることに拘りました。主要パーツ全てSPで、クリティカルトリガーもフルフレーム仕様です。☆（クリティカルトリガー）16枚のいわゆる包丁構築です。新品未開封の希少な海外公式プレイマットもお付けします。デッキのスリーブもオバクロです。全てオバクロで統一しました。　即購入歓迎⭕️値下げバラ売り不可❌〈デッキ内容〉リザードソルジャー コンロー sp 1枚パワーライズ・エリクサー RRR仕様ドラゴニック・オーバーロード “The X” sp 4枚ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド svr 4枚イグニロード・ドラゴン sp 4枚ワイバーンストライク デカット sp 4枚バーンライズ・ドラゴン 4枚ラーヴァフロウ・ドラゴン sp 4枚カラミティタワー・ワイバーン 4枚パープルジェム・カーバンクル 4枚槍の化身ター ホイル フレームレス 4枚魔竜導師ラクシャ ホイル フレームレス 4枚ドラゴンナイト ジャンナット 4枚アングリーホーン・ドラゴン 4枚ヴァンガード 【検索ワード】ドラゴニック・オーバーロードTheЯe-birthover dress超トリガーガーンデーヴァドラジュエルドマスクスオルフィストバーニングフレイルドラゴン近導ユウユオーバードレスヴェルリーナニルヴァーナPスタンプレミアムコレクション 2019 プレミアムコレクション2020ドラゴニックオーバーロードtheXドラゴニックオーバーロードザグレートドーントレスドライブドラゴンかげろう櫂トシキグルグウィントゴールドパラディン ゴルパラ カオスブレイカー・ドラゴンリンクジョーカーリンジョ4コンクランセレクションプラス vol.2ドラコバティカルドラグヴェーダバーニングフレイルドラゴン

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

売れ筋介護用品も！ ☆16オバクロ 【高レート】Vスタン デッキ 公式プレイマット付き 50枚 カードファイト!! ヴァンガード

57分钟前

売れ筋介護用品も！ ☆16オバクロ 【高レート】Vスタン デッキ 公式プレイマット付き 50枚 カードファイト!! ヴァンガード

¥95,555 ¥50,644

(税込) 送料込み
5
15
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

82731182128

 130

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (15)

82731182128
売れ筋介護用品も！ ☆16オバクロ 【高レート】Vスタン デッキ 公式プレイマット付き 50枚 カードファイト!! ヴァンガード 売れ筋介護用品も！ ☆16オバクロ 【高レート】Vスタン デッキ 公式プレイマット付き 50枚 カードファイト!! ヴァンガード

限定品 【高レート】Vスタン カード ☆16オバクロ デッキ Vスタン

限定品 【高レート】Vスタン カード ☆16オバクロ デッキ Vスタン


高レート】Vスタン ☆16オバクロ デッキ 50枚 公式プレイマット付き

高レート】Vスタン ☆16オバクロ デッキ 50枚 公式プレイマット付き


ヴァンガード プレイマットの値段と価格推移は？｜3件の売買情報を集計

ヴァンガード プレイマットの値段と価格推移は？｜3件の売買情報を集計


ヴァンガード プレイマットの値段と価格推移は？｜3件の売買情報を集計

ヴァンガード プレイマットの値段と価格推移は？｜3件の売買情報を集計


OUTLET 包装 即日発送 代引無料 Eternal Lotus Seb McKinnon プレイ

OUTLET 包装 即日発送 代引無料 Eternal Lotus Seb McKinnon プレイ


ブロックソールスパイク グランドジャックWH 高校野球対応 | 総合

ブロックソールスパイク グランドジャックWH 高校野球対応 | 総合


駿河屋 -<中古>カードファイト!! ヴァンガード overDress プレイマット

駿河屋 -<中古>カードファイト!! ヴァンガード overDress プレイマット

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 売れ筋介護用品も！ ☆16オバクロ 【高レート】Vスタン デッキ 公式プレイマット付き 50枚 カードファイト!! ヴァンガード
© www.inba.net, Inc.