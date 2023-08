昭和34年製、日本船燈の船灯(マリンランプ)になります。

・メーカー:日本船燈株式会社(ニッセン)

・品名:運輸省610型式承認、紅燈油用日船式第3号

・製造年月:昭和34年(1959年)10月

・サイズ:高さ/約48cm(持ち手含まず)、直径/約30cm、重さ/約6.4kg

※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください

・状態:小さいへこみと擦り傷、経年による金属のくすみ、錆。

20年くらい前、ヤフオクで購入して部屋に飾っていました。

経年劣化による汚れや擦り傷はありますが、内側が綺麗なので、ほとんど使われていなかったものと思われます。また、この年代の船灯でホヤが割れずに残っているものは珍しいかと思います。赤いフィルターは外せるので、普通のランプとしても使用できます。キャンプで使われている方もいるようです。

動作未確認ですので、実際に油灯(オイルランプ)として使用される場合は自己責任にてお願いいたします。

自然に変色した真鍮の色合いがいい味わいなので、インテリアとしても良いかと思います。

詳細は、画像でご確認ください。また、追加の画像が必要な場合はコメントください。

60年以上前の古いものであることをご理解の上、ご購入いただけたらと思います。

#日本船燈

#船灯

#マリンランプ

#船舶ライト

#アンティーク

#オイルランプ

#オイルランタン

#キャンプ

#レトロ

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

