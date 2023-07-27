福袋特集 2022 ΩJTn20AbゼノサーガレジェンドEP2人気9種 コミック/アニメ

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【発売元】

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鬼滅の刃 一番くじ 暴かれた刀鍛治の里 B、C、ラストワン賞セット

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

■プロフィールをご覧になってからご購入お願いします。■いきなり購入ＯＫ■バラ売り・値下げ・取置き・専用出品不可■土日祝日の連絡・発送不可(GW・お盆・年末年始含む)ΩJTn20AbゼノサーガレジェンドEP2人気9種フィギュアマイスター:♂バンダイBOX ♀700円〓014407_s【発売元】バンダイBOX【商品仕様】★全9種★中袋新品未開封確認の為箱開封済【商品内容】1.シオン・ウヅキ2.コスモス Ver.23.コスモス Ver.14.コスモス 換装前仮筐体5.コスモス 水着6.シオン・ウヅキ(Ver.違い)7.コスモス Ver.2(Ver.違い)8.コスモス Ver.1(Ver.違い)9.コスモス 換装前仮筐体(Ver.違い)

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