注目のブランド 米軍 60s グリーンリーフ カーゴパンツ軍パン. ジャングルファティーグパンツ ワークパンツ/カーゴパンツ

●商品説明

●状態

実寸平置き

⚠︎身長、体重等によるサイズ感の質問には個人差ございます為お答えしておりません。実寸サイズ載せてますのでそちらで必ず確認お願いいたします⚠︎

PU6-45-228

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

