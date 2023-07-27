★お求めやすく価格改定★ / vaultroom RESPAWN TEE KILL Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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.□ RESPAWN KILL TEE・カラー：WHITE・サイズ：XL ( 身丈 80cm 身幅 63cm 肩幅 59cm 袖丈 27cm )：：新品未開封品：：折り畳まずに保管していますが、発送の際は二つ折りし梱包します。板ダンボールで補強し、折り畳まず写真の状態で発送も可能ですが、その場合＋200円となるためご希望の方はコメントにてお伝えください。・らくらくメルカリ便にて発送∟ 宅急便にて発送致します・【ATM/コンビニ払い】でお支払いの方は、購入後入金予定日をお知らせ下さい#ボルトルーム#Tシャツ#パーカー.

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