(税込) 新品未使用　リリーブラウン　リボンブラウス シャツ/ブラウス(七分/長袖)

新品未使用タグ付 リリーブラウンのブラウスです。

一目惚れしてウサギオンラインで購入しましたが一度も着用していません。

現在完売品となっております。

襟の部分は取り外しが出来ます。

お値下げ不可

↓商品説明

【セパレートのスタンドカラーでヨーロッパヴィンテージムードを楽しめるフリルブラウス】

【Design/Styling】

中世のヨーロッパを思わせるクラシカルなムード漂う、スタンドカラーブラウス。袖は立体的にしてボリュームを出し、袖口に向かって細くすることでヴィンテージらしいシルエットに仕上げました。ネックのフリルカラーはセパレートなのでコーディネートに合わせてアレンジをお楽しみいただけます。ボリューム感が特徴的なデザインなので、ボトムスはシンプルなパンツ等、コンパクトなアイテムとのコーディネートが好バランスです。

【Fabric】

光沢感のあるサテン生地で上品なテイストに仕上げた無地のオフホワイトとピンクベージュに、イエロー×ブラックのギンガムチェックを加えた3色でお届けします。

スナイデルsnidelSNIDELウサギオンラインリリーブラウンLILYBROWNセルフォードCELFORDフレイアイディーFRAYI.DミラオーウェンmilaowenトゥデイフルTODAYFULemmiバックリボンバックオープンZARAザラマーキュリーデュオココディールノエラアプワイザーリッシェアメリヴィンテージ

モヘアニットモヘヤオーバーサイズシルエット透かし柄編みニットカーディガンボレロドロストケーブルカーディガンスナイデルトップス小島陽菜こじはる田中みな実ブラウン春物春夏秋冬Lily Brown フリルブラウス サテン生地

ギンガムチェック イエロー りりーぶらうん。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リリーブラウン 商品の状態 新品、未使用

