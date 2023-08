ご覧頂きありがとうございます^_^

ノースフェイス/THE NORTH FACE ウィンドストッパーブルックスレンジパーカー ダウンジャケット WS BROOKS RANGE PARKA ND91551 メンズ

定価81400円

極寒の環境にも耐えうる最高度の保温性を備えたダウンジャケット「ウィンドストッパーブルックスレンジパーカー/WS BROOKS RANGE PARKA」。ノースフェイスを代表する過去のアーカイブを現代の解釈を加えリビルドしたモデルです。防風性、透湿性、耐水性を兼ね備えたウィンドストッパーを表地に採用。ダウンキルトの代わりにステッチレスの接着加工を施しており、表地は縫い目のない美しい仕上がり。縫い目がないので水の侵入やダウン抜けの心配がありません。また、ダウンにはお馴染みの光電子ダウンを使用。大きなフードデザインに裏地のカモフラージュ柄。当時を彷彿とさせるディテールを再現しながらも、最新の素材と技術が投入された最強のダウンジャケットです!

色々なシーンで着用でき、シルエットも良いです^_^

購入場所 ノースフェイスオンライン

多少使用しましたが、特に大きな目立つ傷や汚れはございません!

これからもたくさん着用して頂けます^_^

これからの季節にはピッタリなアイテムだと思います!

サイズ M

着丈69 身幅55 肩幅46 袖丈64

他にも沢山のジャンルの服を出品しております!

他商品とのおまとめ購入大歓迎です♬

コメント頂きましたらおまとめさせて頂きますのでお気軽にどうぞ^ - ^

よろしくお願いしますm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

