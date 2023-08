昨年末に購入し、1度も着ないままでしたので出品致します。

ドレステリア別注のコラボアイテムのフーデットマウンテンコートです。

タグは切ってしまいました。

少し冷える日の春アウターとしていかがでしょうか。

メッシュの生地と配色が可愛いです。

以下サイトより引用

素材

ナイロン100%

メッシュ:ポリエステル100%

サイズ

01(S)

着丈114cm、B140cm、裄丈83cm、袖幅33cm

定価 38,500円

□生地はDUPONT社が開発した「SUPPLEX」という高機能ナイロン。

軽量・しわになりにくい・撥水性もあり、通常のナイロンに加えて柔らかくて防風性があるので真冬まで着用可能。

□ハイウエストで絞れるコードが背中から垂れ、バックスタイルのアクセントになっています。

更にかなり大きめのバックヨークはウェストをキュッと絞った時のシルエットを強調し、女性らしいシルエットになります。

さらにトーンのバイカラーでアクティブ感を抑え大人の落ち着いた雰囲気に。

コードやストッパーはスポーティーなものを使用しアウトドアのエッセンスを残しています。

お袖にはボリュームを出し、斜めにバイカラーの切り替えを加えモードさをプラス。

一枚で完成する主役アウターです。

カラー···ブラウン

着丈···ロング

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワイルドシングス 商品の状態 新品、未使用

昨年末に購入し、1度も着ないままでしたので出品致します。ドレステリア別注のコラボアイテムのフーデットマウンテンコートです。タグは切ってしまいました。少し冷える日の春アウターとしていかがでしょうか。メッシュの生地と配色が可愛いです。以下サイトより引用素材ナイロン100%メッシュ:ポリエステル100%サイズ01(S)着丈114cm、B140cm、裄丈83cm、袖幅33cm定価 38,500円□生地はDUPONT社が開発した「SUPPLEX」という高機能ナイロン。軽量・しわになりにくい・撥水性もあり、通常のナイロンに加えて柔らかくて防風性があるので真冬まで着用可能。□ハイウエストで絞れるコードが背中から垂れ、バックスタイルのアクセントになっています。更にかなり大きめのバックヨークはウェストをキュッと絞った時のシルエットを強調し、女性らしいシルエットになります。さらにトーンのバイカラーでアクティブ感を抑え大人の落ち着いた雰囲気に。コードやストッパーはスポーティーなものを使用しアウトドアのエッセンスを残しています。お袖にはボリュームを出し、斜めにバイカラーの切り替えを加えモードさをプラス。一枚で完成する主役アウターです。カラー···ブラウン着丈···ロング

