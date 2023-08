SEVEN TEN by MIHO KAWAHITO

SVT刺繍ボーダーカットソーです。

色味:ネイビー

数回着用のとても綺麗な状態です。

とても可愛いのですが、なかなか着る機会がないので、お譲りします。

カジュアルになりがちなボーダーを

SEVEN TEN by MIHO KAWAHITO らしく

綺麗めかつトラッドに作りました。

ロゴ刺繍をフロントに配置しエレガントな印象に。

ボートネックはインナーが見えない絶妙な空き具合です。

大きめのボックスシルエットであらゆるボトムスとバランスの取りやすい丈感。

見頃に比べて腕回りは少し細めにした事で、ゆったりシルエットでもきちんとした印象に。

裾スリット有り

#セブンテンバイミホカワヒト

袖丈···長袖

柄・デザイン···ボーダー

ネック···ボートネック

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セントジェームス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SEVEN TEN by MIHO KAWAHITO SVT刺繍ボーダーカットソーです。色味:ネイビー数回着用のとても綺麗な状態です。 とても可愛いのですが、なかなか着る機会がないので、お譲りします。カジュアルになりがちなボーダーを SEVEN TEN by MIHO KAWAHITO らしく綺麗めかつトラッドに作りました。ロゴ刺繍をフロントに配置しエレガントな印象に。ボートネックはインナーが見えない絶妙な空き具合です。大きめのボックスシルエットであらゆるボトムスとバランスの取りやすい丈感。見頃に比べて腕回りは少し細めにした事で、ゆったりシルエットでもきちんとした印象に。裾スリット有り#セブンテンバイミホカワヒト袖丈···長袖柄・デザイン···ボーダーネック···ボートネック季節感···春、秋、冬

