soduk(スドーク)のスリットニットパンツです。

●サイズ:タグ表記 Fサイズ

ウエスト 28cm

裾幅 20cm

股上 22cm

股下 72cm

若干の誤差はご了承ください。

●状態:

自宅で1度試着しましたが汚れ、ほつれなどはありません。

●その他、注意事項:

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

#soduk

#スドーク

#スリットニットパンツ

#黒ニットパンツ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

