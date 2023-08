プロギア PRGR LS Driver ドライバー

Launch & Spin

Deep back sole design

11.5° ゴルフのティショットの球が上がらないのでロフト角を大きくしてみました。

男性用

右利き用

TENSEI Pro White 1K 50S

2021年モデル

中古、1年くらい使いました。

ヘッドの底にすり傷がたくさんあります。

◼️シャフト

VENTUS RED 5S(テーラーメイドオリジナル)US仕様 グリップ付き

Speeder EVOLUTION FOR PRGR

FLEX SR Fujikura

◼️ヘッドカバー付き

◼️ヘッド

ロフト(°) : 11.5

ライ角(°) : 59.5

ヘッド体積 (cm3) : 460

ヘッド素材:

フェース:チタン(TP2)、ボディ:チタン(Ti-811Plus)

ヘッド製法:

フェース:鍛造、CNC加工、ボディ:真空精密鋳造

◼️スペック

フレックス:SR (M-40)

長さ:45.75

クラブ総重量:283

バランス:D-0

シャフト重量:41

シャフトトルク:7.6

シャフトKP:H

グリップ

重量:43、径:M60、コード:無、バックライン:有

種類···ドライバー

利き手···右

対象···メンズ

キャディバッグ有無···キャディバックなし(クラブのみ)

Golf driver #1 Wood

商品の情報 ブランド プロギア 商品の状態 傷や汚れあり

