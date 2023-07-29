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人気の春夏 ミューラル　MURRAL lvy dress sleeve half ロングワンピース

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ミューラルのホルダーネックがポイントのマキシ丈ワンピースです。
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商品の情報

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ミューラルのホルダーネックがポイントのマキシ丈ワンピースです。色はダークブラウンとなっておりますが、深いワインレッドに近いブラウンです。定価¥16,500円サイズ1サイズ新品で購入し、数回着用しましたがもう飽きてしまったため出品いたします。中古品ということご理解のうえご購入くださいませ。季節感···春、夏、秋#MURRAL#ミューラル#マメ#ワンピース

商品の情報

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ブランドマメ／マメクロゴウチ
商品の状態目立った傷や汚れなし

人気の春夏 ミューラル　MURRAL lvy dress sleeve half ロングワンピース

5分钟前

人気の春夏 ミューラル　MURRAL lvy dress sleeve half ロングワンピース

¥11,000 ¥9,350

(税込) 送料込み
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