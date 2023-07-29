人気の春夏 ミューラル　MURRAL lvy dress sleeve half ロングワンピース

ミューラルのホルダーネックがポイントのマキシ丈ワンピースです。

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色はダークブラウンとなっておりますが、深いワインレッドに近いブラウンです。

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定価¥16,500円

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サイズ1サイズ

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新品で購入し、数回着用しましたがもう飽きてしまったため出品いたします。

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中古品ということご理解のうえご購入くださいませ。

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季節感···春、夏、秋

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド マメ／マメクロゴウチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ミューラルのホルダーネックがポイントのマキシ丈ワンピースです。色はダークブラウンとなっておりますが、深いワインレッドに近いブラウンです。定価¥16,500円サイズ1サイズ新品で購入し、数回着用しましたがもう飽きてしまったため出品いたします。中古品ということご理解のうえご購入くださいませ。季節感···春、夏、秋#MURRAL#ミューラル#マメ#ワンピース

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マメ／マメクロゴウチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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