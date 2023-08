⭐️1点限りの早い者勝ち!

⭐️新品未使用品 (動作確認済み)

Powerarq mini2



- - - -✧商品説明✧ - - - -

【67500mAh大容量&コンパクト】

67500mAh/250Wh/AC300W 大容量ポータブル電源、iPhone 12を約13回、一般的なスマホは約20回以上、またミニ冷蔵庫のような小型の電化製品であれば連続で4時間以上の使用が可能。重さ約2.3kgのコンパクト軽量設計で、車中泊やキャンプ、釣り、旅行、野外撮影、防災にも持ち運びに便利。

【8つ出力ポート&4WAY充電式】

AC/DC/USB/QC 3.0/Type C様々な出力ポートを搭載しており、合計8台のデバイスを同時に充電が可能。純正弦波を採用し、出力波形が滑らかで、多様な機器に安定して電力を供給。4つ入力方式: ACアダプター、カーチャージャー、PD充電器(別売り)、ソーラーパネル(別売り)。最短5時間で満充電可能。(※初回ご利用時はACアダプタで本製品を充電してください)

【Power Delivery 60W 入力/出力】

最大60Wまでパワーデリバリー(PD)対応のUSB-C PDポートを搭載、スマホやタブレットなどへの急速充電はもちろん、MacBook Proなどパワーが必要なハイスペックデバイスへの充電にも対応。MacBook Proも3時間で完全充電可能。

【多機能液晶画面&LEDライト】

大容量蓄電池の前面に液晶画面を搭載し、本体の電池残量や入出力状況、使用中ポート、本体の満充電になるまでの推定時間、動作下限 / 上限温度を超えたときの通知など、様々な情報を確認することが可能。また、後面にLEDライトを搭載し、SOS、点滅、常時点灯三つのモードがあり、停電時もアウトドアでも夜間照明や安全信号として最適。

【高い安全システム】

バッテリーマネージメントシステム (BMS) により過給電、過電圧、低電圧、短絡、過電流、過負荷、過熱保護などに管理し、高い安全性を実現。また、冷却ファンは、部品の温度上昇を制御。PSE認証も取得。

出力周波数:60Hz±3Hz

動作温度:-10℃~40℃

サイズ:約20.5 x 17.5 x 10.5cm

本体質量:約2.3kg





商品の状態 新品、未使用

商品の状態 新品、未使用

