憧れ ちいかわ 韓国限定 透明 クリアトレカ フルコンプ 韓国 新発売 日本未発売 キャラクターグッズ

ちいかわ 韓国限定 透明 クリアトレカ フルコンプ 韓国 新発売 日本未発売

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韓国限定、日本未発売、新発売、ちいかわの透明のクリアトレカです。

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日本ではまだ出回っていない最新のちいかわグッズになります。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ちいかわ 韓国限定 透明 クリアトレカ フルコンプ 韓国 新発売 日本未発売韓国限定、日本未発売、新発売、ちいかわの透明のクリアトレカです。日本ではまだ出回っていない最新のちいかわグッズになります。この商品は下記の34枚全て揃ったフルコンプセットになります。ランダム全33種類+スペシャルカード1種類になります。ノーマル 24種類レア 6種類隠しレア 3種類スペシャルカード 1種類当ショップでは、日本では手に入らない韓国限定の商品を多数出品しています。□□□□□□□カテゴリ□□□□□□□□□▶ #onfleekjapan ←当ショップ全商品▶ #onfleek韓国 ←韓国限定商品▶ #onfleekちいかわ▶ #onfleekちいトレ ←韓国ちいかわトレカ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ちいかわトレカ複数購入割引 ■■ #onfleekちいトレ ← ■■複数購入１枚毎に５０円引き ■■複数購入希望の際はコメント欄で ■■お伝え下さい。 ■■売り切れた場合、複数購入できません。■■早いもの勝ちとなります ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■#韓国 #韓国限定 #海外限定#日本未入荷 #日本未発売 #入手困難#ちいかわ #ちいかわトレカ#トレーディングカード #クリアトレカ #透明カード #透明トレカ#ちいかわトレーディングカード#chiikawa #먼작귀韓国 韓国限定 日本未発売 海外限定日本未入荷 日本未発売 入手困難ちいかわ ちいかわトレカトレーディングカードクリアトレカ 透明カード 透明トレカちいかわトレーディングカードchiikawa 먼작귀ちいかわ ハチワレ うさぎモモンガ くりまんじゅうシーサー ラッコちいかわらんど ちいかわマーケットポップアップストア ちいかわ水族館ちいかわといっしょちいかわトミカ

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