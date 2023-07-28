【時間指定不可】 60デニム 【05ss】UNDERCOVER but 2 beautiful デニム/ジーンズ

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トラヴィススコットが着用したモデルです。
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▼ 状態 : 多少の汚れ。元々ダメージ加工のある商品です。
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商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|アンダーカバー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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2208333▼ brand : アンダーカバー▼ detail : ダメージ加工 クラッシュデニムトラヴィススコットが着用したモデルです。▼ material : コットン▼ size : 1実寸 （cm）ウエスト ≫ 38股上 ≫ 26股下 ≫ 81わたり幅 ≫ 28裾幅 ≫ ￼17＊ 若干の誤差はご容赦ください。▼ 状態 : 多少の汚れ。元々ダメージ加工のある商品です。.
商品の情報
|商品のサイズ
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|アンダーカバー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし