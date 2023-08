こちら、他サイトにも出品中の為、購入希望の方は

コメントして在庫確認してから、購入手続き

よろしくお願い致します

新品✨ZARAのゆったり&可愛いワンピース

レース

カットワーク刺繍

ロングワンピース

キャミソールワンピース

キャミワンピ

タグには

USA XS

MEX 24

UK XS

IT XS

BR EP

ロザリームーン 未使用

ヒラオキになりますが

着丈は約133cm

脇の下から脇の下、約35cm

他サイズも出品中

XS→3

S→2

color

グリーン

ラストグリーン系 緑

シュエットラテ

いかがでしょうか?

10点で半額になります

詳しくはプロフ既読お願いいたします

半額対象

I割引対象外

通常のお値引きは出来ます☺

#ハートマーケット

#nikoand...

#studioCLIP

#SM2

#チチカカ

#axesfemme

#リエンダ

#セシルマクビー

#ナチュラル系、#お姉さん系.,#ジャニオタ

8000着以上多数出品中

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ザラ 商品の状態 新品、未使用

こちら、他サイトにも出品中の為、購入希望の方はコメントして在庫確認してから、購入手続きよろしくお願い致します新品✨ZARAのゆったり&可愛いワンピースレースカットワーク刺繍ロングワンピースキャミソールワンピースキャミワンピタグにはUSA XSMEX 24UK XSIT XSBR EPヒラオキになりますが着丈は約133cm脇の下から脇の下、約35cm他サイズも出品中XS→3S→2color グリーンラストグリーン系 緑いかがでしょうか?10点で半額になります詳しくはプロフ既読お願いいたします半額対象I割引対象外通常のお値引きは出来ます☺#ハートマーケット#nikoand...#studioCLIP #SM2#チチカカ#axesfemme #リエンダ#セシルマクビー#ナチュラル系、#お姉さん系.,#ジャニオタ8000着以上多数出品中

