閲覧頂きありがとうございます^^

"NIKE RECYCLED CANVAS PACK"

"リサイクルドキャンバス"

サイズ26.5㎝になります。

数回しか履いていないので綺麗ではございますが、新品ではない為【訳あり】として出品します。

元々付属していた箱がない為、写真に掲載されている箱に梱包しての発送になります。

ソール部の汚れやすり減りは殆ど目視ではわからない状態です。

画像参照の上お買い求め下さい^^

【商品イメージ】

優雅なペールトーンのカラーパレットが使用されています。淡いピンクやミントグリーン、やわらかいパープルが、靴全体を彩ります。これらの優しい色合いは、柔らかさを引き立てながら、同時に環境に対する意識を表現しています。

デザイン面では、AIR MAX 95のアイコニックな層状デザインが、より可愛らしさを与えています。各層の間には、繊細な花や葉のカラーパターンが織り込まれており、まるで自然の中を歩いているような印象を与えます。このデザインは、可憐さと遊び心を兼ね備えており、ファッションに遊び心を取り入れたい方にぴったりです。

NIKE AIR MAX 95 "NIKE RECYCLED CANVAS PACK"は、可愛らしさとエコ意識を融合させた、まさに特別な一足です。カラーリングとデザインが魅力的に組み合わさり、あなたのスタイルに個性と優雅さをもたらしてくれることでしょう。ぜひこの可愛らしいスニーカーで、環境に優しいファッションを楽しんでください。

カテゴリー:ナイキ,エアマックス95

国内価格:21,450円

ナイキ エアマックス 95は、人間の身体とランニングのDNAをイメージしたデザイン。サステナブルなデザインで、快適な履き心地と誰もが振り返るスタイルを両立させています。リサイクルキャンバスの豊かなテクスチャーで、伝統的な定番のランニングシューズに新鮮さをプラス。柔らかいAirクッショニングとNike Grindラバーアウトソールを使用した、新たな基準となるアイテムです。この商品には、リサイクル素材を重量の20%以上使用しています。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

