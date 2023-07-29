お礼や感謝伝えるプチギフト パナソニック　衣類乾燥除湿機　F-YHVX120 衣類乾燥機

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今からの時期に大活躍✨最大25畳対応➰冷風も出せる衣類乾燥除湿機
小型衣類乾燥機 マイウェーブ・ウォームドライヤー3.0 匿名 送料 設置込
K♢914 HITACHI 日立 衣類乾燥機 DE-N60WV
パナソニック
パナソニック 衣類乾燥除湿機 F-YHVX120
衣類乾燥除湿機
CORONA コロナCDM-1021 冷風衣類乾燥除湿機
F-YHVX120-W(ハイブリッド方式)
K♢138 リンナイ ガス乾燥機 乾太くん RDT-31S(都市ガス用）
MM23031732 衣類乾燥機DE-N55FX 2015
寸法：高さ 58.3 × 幅 37 × 奥行 22.5 cm、
MM23031733 衣類乾燥機DE-N55FX 2015
本体質量：約13.9 ㎏
【美品】アルミス小型衣類乾燥機 ASD-2.5W ひとり暮らし 2.5kg
アルミス 家庭用小型衣類乾燥機 2.5kg VS-H031 美品 d345
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リコール代替品です。
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新品、未使用、未開封。
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この段ボールの状態で、発送させて頂きます。
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ご購入後のキャンセル、返品、クレームはご遠慮下さい。
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ご覧頂きありがとうございます。パナソニック衣類乾燥除湿機 F-YHVX120-W(ハイブリッド方式) 寸法：高さ 58.3 × 幅 37 × 奥行 22.5 cm、 本体質量：約13.9 ㎏リコール代替品です。新品、未使用、未開封。この段ボールの状態で、発送させて頂きます。ご了承下さい。ご購入後のキャンセル、返品、クレームはご遠慮下さい。