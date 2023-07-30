『5年保証』 GeForce Gainward RTX™ Phoenix Ti 3080 PCパーツ

新品未使用
WindCore ウィンドコア21Vバッテリーセット WZ4600 新品未開封
写真を撮るために一回開封
ゾタック GeForce RTX3080 10GB 中古 ジャンク扱い
msi GEFORCE RTX 3060 12GB
製品番号GeForce RTX™ 3080 Ti Phoenix
玄人志向 RD-RX6700XT-E12GB/DF
動作品NVIDIA MSI GeForce GTX 1070 GAMING 8G
GPUGeForce RTX 3080 Ti
「お値下げ」MSI MAG 240R V2 簡易水冷CPUクーラー
GPUクロックスピード1665 MHz (Boost)
Ash様専用 XPG D50 吹雪 ROG STRIX 16GBx2 2セット
メモリ12 GB GDDR6X (384bits)
apple 純正SSD 1TB
メモリ・クロックスピード9500 Mhz (19Gbps)
SAMSUNG DDR4 8GB 8枚（64GB）PC4 2400T
帯域幅912 GB/s
【ジャンク品】Ryzen7 3700x ピン折れ多数
バスPCI-Express Gen 4 x16
ジャンク RTX2070
冷却2.7 slot Fan Cooler
MSI GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X
接続性DP 1.4a x 3 / HDMI 2.1a x 1
Corsair DDR4-3600 32GB PC用RGBメモリ 中古品
サイズ294mm x 112mm
【Nori様専用】RYZEN 5600X AMD CPUのみ
電源補助コネクタ8-pin *2
玄人志向 GG-RTX3070-E8GB/OC/DF2 LHR
新品未開封 LEADEX PLATINUM SE 1000W-BK
玄人志向 RTX3060 12GB WHITE GALAX GARAKURO
NVIDIA M4000 動作未確認状態 美品個体2個セット グラフィックボード
配信クリエイター向けPC Ryzen5950X／RTX4080／64G／2TB
新品未使用写真を撮るために一回開封製品番号GeForce RTX™ 3080 Ti PhoenixGPUGeForce RTX 3080 TiGPUクロックスピード1665 MHz (Boost)メモリ12 GB GDDR6X (384bits)メモリ・クロックスピード9500 Mhz (19Gbps)帯域幅912 GB/sバスPCI-Express Gen 4 x16冷却2.7 slot Fan Cooler接続性DP 1.4a x 3 / HDMI 2.1a x 1サイズ294mm x 112mm電源補助コネクタ8-pin *2