『5年保証』 GeForce Gainward RTX™ Phoenix Ti 3080 PCパーツ

新品未使用

WindCore ウィンドコア21Vバッテリーセット WZ4600 新品未開封

写真を撮るために一回開封

ゾタック GeForce RTX3080 10GB 中古 ジャンク扱い



msi GEFORCE RTX 3060 12GB

製品番号GeForce RTX™ 3080 Ti Phoenix

玄人志向 RD-RX6700XT-E12GB/DF



動作品NVIDIA MSI GeForce GTX 1070 GAMING 8G

GPUGeForce RTX 3080 Ti

「お値下げ」MSI MAG 240R V2 簡易水冷CPUクーラー

GPUクロックスピード1665 MHz (Boost)

Ash様専用 XPG D50 吹雪 ROG STRIX 16GBx2 2セット

メモリ12 GB GDDR6X (384bits)

apple 純正SSD 1TB

メモリ・クロックスピード9500 Mhz (19Gbps)

SAMSUNG DDR4 8GB 8枚（64GB）PC4 2400T

帯域幅912 GB/s

【ジャンク品】Ryzen7 3700x ピン折れ多数

バスPCI-Express Gen 4 x16

ジャンク RTX2070

冷却2.7 slot Fan Cooler

MSI GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X

接続性DP 1.4a x 3 / HDMI 2.1a x 1

Corsair DDR4-3600 32GB PC用RGBメモリ 中古品

サイズ294mm x 112mm

【Nori様専用】RYZEN 5600X AMD CPUのみ

電源補助コネクタ8-pin *2

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品未使用写真を撮るために一回開封製品番号GeForce RTX™ 3080 Ti PhoenixGPUGeForce RTX 3080 TiGPUクロックスピード1665 MHz (Boost)メモリ12 GB GDDR6X (384bits)メモリ・クロックスピード9500 Mhz (19Gbps)帯域幅912 GB/sバスPCI-Express Gen 4 x16冷却2.7 slot Fan Cooler接続性DP 1.4a x 3 / HDMI 2.1a x 1サイズ294mm x 112mm電源補助コネクタ8-pin *2

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玄人志向 GG-RTX3070-E8GB/OC/DF2 LHR新品未開封 LEADEX PLATINUM SE 1000W-BK玄人志向 RTX3060 12GB WHITE GALAX GARAKURONVIDIA M4000 動作未確認状態 美品個体2個セット グラフィックボード配信クリエイター向けPC Ryzen5950X／RTX4080／64G／2TB