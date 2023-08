◆品名◆

◆サイズ◆

トップ画像、タイトル、サイズカテゴリーに記載しています。

サイズ(cm)S M L XL XXL

ウエスト73 75 77 80 84

ヒップ109 112 116 121 124

パンツ丈94.5 96.5 98 100 104.5

股上33 33 33.5 33.5 34

股下64 64.5 69.5 69.5 71

もも周り68 69 71 75 79

すそ周り31 31 34 34 34

◆カラー◆

OFF NOIR オフノイル 墨み黒

◆状態◆

未使用。タグ付き。

◆商品説明◆

国内正規品。

厚手のフレンチテリー素材を使用し、着慣れたスウェットのような上質な着用感を実現。

ラウンジウェアにふさわしい快適なスタイル。

ソファでくつろぐ時以外にも活躍するストレートレッグのスニーカーフィット。

スニーカーを最高に引き立てつつ、自由な動きをサポート。

足首のマチのジッパーを開くと、サテンのスウッシュロゴが現れる。

クラシックなカラーと光沢のある滑らかなサテンの刺繍で、

時代を超えて愛されるスタイルにFuturaロゴをあしらった。

ルーズフィットでゆとりのある着心地

ナイキ トレンド カプセル コレクション スウェットパンツ 裾ジップ ファスナー ロゴ 刺繍 ZIP

スニーカーパンツ SB コーチジャケット オーバーサイズ / ビッグシルエット / 秋服 / 通勤 / 通学 / 部活 /

ゴルフ / ライトアウター / スポーツMIX / スポーツミックス / トラックジャケット /

DM5272-045

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナイキエヌエスダブリュー 商品の状態 新品、未使用

