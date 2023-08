【正規取扱店】 デナリジャケット ノースフェイス XXL 新品未使用 ユーティリティブラウン ブルゾン

THE NORTH FACE

ザノースフェイス

Denali Jacket NA72051

デナリジャケット

新品未使用 定価19,800円

※格安品ですので値下げ不可でお願い致します。

1989年、エクスペディション向けに開発した、THE NORTH FACEのヘリテージモデルであるフリースジャケット。当時の仕様はそのままに、サイズ感をアジャストしています。ペットボトルを原料としたマイクロフリース素材は、軽くて厚みがあり柔らかな着心地。デッドエアを効果的にため込み、衣服内を適温に保つうえ、裾のドローコードを絞ることでさらに気密性を高めることができます。パックに干渉する肩や肘から下は、リサイクル可能なナイロン布帛で補強。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用しています。

●カラー : (UB) ユーティリティブラウン

●サイズ : XXL

ノースフェイス デナリジャケット XXL ユーティリティブラウン 新品未使用

●重量 : 590g (Lサイズ)

●素材 : Versa Micro ECO 300(ポリエステル100%)

当て布 : NORTHTECH Cloth ECO(ナイロン100%)

●機能性

・高い保温力を持つ厚みのあるマイクロフリース素材を生地に採用したジャケット

発送方法:ゆうパック、メルカリ便

※発送地域によってこちらで選択しますのでご了承下さい。

THE NORTH FACEザノースフェイス Denali Jacket NA72051デナリジャケット新品未使用 定価19,800円※格安品ですので値下げ不可でお願い致します。1989年、エクスペディション向けに開発した、THE NORTH FACEのヘリテージモデルであるフリースジャケット。当時の仕様はそのままに、サイズ感をアジャストしています。ペットボトルを原料としたマイクロフリース素材は、軽くて厚みがあり柔らかな着心地。デッドエアを効果的にため込み、衣服内を適温に保つうえ、裾のドローコードを絞ることでさらに気密性を高めることができます。パックに干渉する肩や肘から下は、リサイクル可能なナイロン布帛で補強。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用しています。●カラー : (UB) ユーティリティブラウン●サイズ : XXL●重量 : 590g (Lサイズ)●素材 : Versa Micro ECO 300(ポリエステル100%)当て布 : NORTHTECH Cloth ECO(ナイロン100%)●機能性・高い保温力を持つ厚みのあるマイクロフリース素材を生地に採用したジャケット発送方法:ゆうパック、メルカリ便※発送地域によってこちらで選択しますのでご了承下さい。

