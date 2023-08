新品タグ 未着 インディヴィ INDIVI プリーツ加工 フォーマルドレス ワンピース

サイズ38

ピンク

定価、23.100円

日本製

アンダードレス付き

長期保管品

お洒落なプルーツ加工ロングワンピースです。

結婚式、二次会、パーティー、会食などに使って頂けます。

切替部分より下は3段階プリーツの細さデザインで身体のラインが綺麗に見えるようにデザインされています。

後ろ首元スリットデザイン

プリーツデザインなので多少伸縮します。

アンダードレスのみ手洗い可です。

完璧保管は、出来ておりません。

何度も細かく確認し特に目立つ大きなダメージは無いかと思いますが、シミ、解れ、ツレ傷、テカリ等見落としている場合がございます。ご容赦頂ける方のみご購入下さい。

わずかな瑕疵も許せない方、神経質な方、一言言わないと気が済まない方はご購入をお控えください。

胸囲平置き約30 伸縮します。引っ張ると約40は軽くいきます。

着丈約96 肩から裾まで

アンダードレス チューブトップデザイン

胸囲平置き約37 ゴムが入っているデザインです。

着丈約71

素人平置き採寸の為、若干の誤差はご容赦下さい。

ポリエステル100

畳んで保管しています。保管皺、保管跡ついています。

長期保管で解れ等劣化する場合がございます、ご承知下さい。

あくまでも中古品での個人的感覚で状態の判断をしています。感じ方には、個人差がございます事ご承知下さい。

素人保管品です。

完璧を求める方、お店の状態を求める方は、購入しないでください。

神経質な方、余裕の無い方、ルーズな方のご購入固くお断りします。

デリケート素材です。

見落としは、ご容赦下さい。

素人撮影ですので、光の加減で色や雰囲気が変わる事が有ります。ご承知下さい。

サイズは必ず実寸もご確認下さい。確認せずのクレーム、返品おやめ下さい。

着日指定がある場合、購入前に必ず質問より連絡下さい。対応可否の返答差し上げます。 質問無しでの対応は、致しかねます。

ご納得頂いてから、ご購入下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド インディヴィ 商品の状態 新品、未使用

新品タグ 未着 インディヴィ INDIVI プリーツ加工 フォーマルドレス ワンピース サイズ38 ピンク 定価、23.100円 日本製アンダードレス付き長期保管品お洒落なプルーツ加工ロングワンピースです。結婚式、二次会、パーティー、会食などに使って頂けます。切替部分より下は3段階プリーツの細さデザインで身体のラインが綺麗に見えるようにデザインされています。後ろ首元スリットデザインプリーツデザインなので多少伸縮します。アンダードレスのみ手洗い可です。完璧保管は、出来ておりません。何度も細かく確認し特に目立つ大きなダメージは無いかと思いますが、シミ、解れ、ツレ傷、テカリ等見落としている場合がございます。ご容赦頂ける方のみご購入下さい。わずかな瑕疵も許せない方、神経質な方、一言言わないと気が済まない方はご購入をお控えください。胸囲平置き約30 伸縮します。引っ張ると約40は軽くいきます。着丈約96 肩から裾までアンダードレス チューブトップデザイン胸囲平置き約37 ゴムが入っているデザインです。着丈約71素人平置き採寸の為、若干の誤差はご容赦下さい。ポリエステル100畳んで保管しています。保管皺、保管跡ついています。長期保管で解れ等劣化する場合がございます、ご承知下さい。あくまでも中古品での個人的感覚で状態の判断をしています。感じ方には、個人差がございます事ご承知下さい。素人保管品です。完璧を求める方、お店の状態を求める方は、購入しないでください。 神経質な方、余裕の無い方、ルーズな方のご購入固くお断りします。 デリケート素材です。見落としは、ご容赦下さい。素人撮影ですので、光の加減で色や雰囲気が変わる事が有ります。ご承知下さい。 サイズは必ず実寸もご確認下さい。確認せずのクレーム、返品おやめ下さい。着日指定がある場合、購入前に必ず質問より連絡下さい。対応可否の返答差し上げます。 質問無しでの対応は、致しかねます。 ご納得頂いてから、ご購入下さい。

