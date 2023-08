サイズ/S-M

カラー/ブラック

状態/新品未使用

arc'teryx veilance bucket hat S-M ブラック



アークテリクスヴェイランスのgore-texバケットハットになります。

2月に大阪のショップから通販購入しましたが、被る機会がない為お譲りいたします。

L-XLサイズが多く出回っていますが、ほとんどの方がこちらのS-Mサイズだと思います。(当方普段59-60cmの帽子を被っておりますが、こちらはドローコードで少し調節してジャストです)

中々手に入らないお品ですので、お探しだった方は是非いかがでしょうか?

※発送は畳んでお送りさせていただきますのでご了承くださいませ

ゴアテックス 黒 登坂広臣着

商品の情報 ブランド アークテリクス 商品の状態 新品、未使用

