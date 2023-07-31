お歳暮 長財布 格安✨シャネル マトラッセ ピンクゴールド ワイルドステッチ ココマーク 長財布

#kannaの財布shop

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●アイテム

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CHANEL シャネル

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美品✨LOUIS VUITTON アンプラント ポルトフォイユ 長財布 レッド

ココマーク マトラッセ ワイルドステッチ

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シルバー金具 ロゴ柄 総柄

バーバリー 極美品 超希少モデル 長財布 ノバチェック シャドーホース ロゴ

レザー ピンクゴールド

ルイヴィトン M90200 ヴェルニ ジッピーウォレット 長財布



エルメス HERMES シルクイン

●サイズ

期間限定！シャネル 長財布 正規品 カメリア フラップウォレットお買得

高さ : 約10cm

【新品未使用】 kate spadeラウンドジップウォレット長財布Disney

横幅 : 約19cm

COACH 長財布 てんとう虫 ホワイト 白 ドット

マチ : 約2cm

ルイヴィトン（LOUIS VUITTON）長財布 [型番]M61184



FENDI フェンディ 長財布 レザー ロゴ金具 フラップ

平置き実寸。

✨週末セール✨新品未使用‼️PRADA サフィアーノレザー 長財布 財布



ルイヴィトン モノグラム パピエ三つ折り長財布



お値下げしました！レア❣️セリーヌCELINE 長財布 マルチファンクション

●状態

シャネル CHANEL ラムスキン マトラッセ 二つ折り 長財布 ブラック

中古品ですので使用感はありますが、

【新品・未使用】ケイトスペード キルティング オールラウンドジップ 長財布

全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。

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小銭入れ汚れております。

サカイ sacai ポーター ロング ウォレット タンカー 黒×オレンジ



【TORY BURCH】美品 トリーバーチ ビッグロゴ レザー 長財布

※あくまで主観になりますので写真にてご確認ください(^^)

LOUIS VUITTON ポルトフォイユ エミリー フラワー 長財布



希少 GUCCI クレストロゴ 長財布 シマレザー GG

●カラー

新品未使用❤️COACH コーチ 大人気 シグネチャー 白 長財布 ファスナー

ピンクゴールド 桃金色

BALLY ブラック無地長財布 定価約6万円



Louis ルイヴィトン長財布

●素材

開運財布！新品箱袋付ルイヴィトントランク ジッピー 入手困難 正規保証1371.

レザー 革

ヴィヴィアンウエストウッド/マルチカラー/チェック2020ss D E R BＹ



T1380 未使用☆ アナスイ 長財布 がま口 レザー 花柄 ピンク

●配送

ヴィアイン ウエストウッド・クリーピーベア財布

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

バレンシアガ 466544 レザー ラウンドファスナー 長財布

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

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お急ぎの場合はご連絡いただけると助かります。

【美品レア】セリーヌ 黒マカダム 二つ折り 長財布 トリオンフ 薄型 収納多数



BVLGARI ブルガリ ロゴマニア Wホック 長財布

●注意事項

LOUIS VUITTON ヴィトン ヴェルニ ジッピーウォレット M91981

大手ブランド市場にて購入したものになります。

【美品】GUCCI (グッチ) プレート レザー Wホック 2つ折り長財布！

商品は真贋鑑定済みです。

ヴィトン アンプラント 財布

写真に写っているギャランティカードや保存袋は特に記載がない場合撮影用で使用しているものです。

シャネル CHANEL 長財布 ピンク マトラッセ ディズヌフ



クレマンス お花チャーム

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

グッチ長財布 美品



COACH アコーディオン ジップ ウォレット カラーブロック シグネチャー

管理番号:@3572

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#kannaの財布shop●アイテムCHANEL シャネル長財布 折財布 ウォレット ココマーク マトラッセ ワイルドステッチ シルバー金具 ロゴ柄 総柄レザー ピンクゴールド ●サイズ高さ : 約10cm横幅 : 約19cmマチ : 約2cm平置き実寸。●状態中古品ですので使用感はありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。小銭入れ汚れております。※あくまで主観になりますので写真にてご確認ください(^^)●カラーピンクゴールド 桃金色●素材レザー 革●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。お急ぎの場合はご連絡いただけると助かります。●注意事項大手ブランド市場にて購入したものになります。商品は真贋鑑定済みです。写真に写っているギャランティカードや保存袋は特に記載がない場合撮影用で使用しているものです。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号:@3572

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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