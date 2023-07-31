高品質 YEEZUS☆Tour Kanye West T Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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YEEZUS☆Tour masque de ski rouge concert Kanye West TサイズL綿100%☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆『表記サイズ』 平置きサイズですサイズ(cm)・肩幅 52・身幅 55・着丈 73・袖丈 16※素人採寸ですので参考程度にお考えください。 ★☆お互いが気持ちの良いお取引をするために☆★(1～２日での発送を心がけていますが仕事の都合で遅れることが御座いますお急ぎの方はご連絡ください。）こちらをご理解いただいた上ご購入お願いいたします。発送方法の指定がある場合はご連絡ください。らくらくメルカリ便ゆうゆうメルカリ便は指定がない場合はこちらの都合で変更する場合がございます。商品で気になる箇所がある場合は購入前に質問にてご確認ください。当方、『禁煙・ペットなし・自宅保管』ですが、USEDに関しては以前の利用状況等はわかりません。商品は早いもの勝ち優先とさせていただきます。商品を購入する前に必ずプロフをご確認ください。#HARU001No.4686GATU末☆-198

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