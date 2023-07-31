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高品質 YEEZUS☆Tour Kanye West T Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

YEEZUS☆Tour masque de ski rouge concert Kanye West T
【正規品】Drew House Tシャツ L

LOEWE ロエベ Tシャツ S
サイズL
新品未開封　vaultroom YAH3TEE ホワイト　Lサイズ

030532● FCRB BIG VERTICAL LOGO POCKET
綿100%
ＯＬＤＭＡＮ様専用６０s ヴィンテージスウェットTシャツ「モンキーズ」

【921様専用】FENDI　フェンディ　Tシャツ

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【美品】　ウィンダンシー　ラインストーン　白　M　ホワイト

90s USA製　patagonia オーガニックコットン　波柄　浮世絵Tシャツ
『表記サイズ』
【未使用タグ付き】エドハーディ　キングスカルTシャツ
平置きサイズです
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サイズ(cm)
バットマン ダークナイト dark night ジョーカー シャツ ビンテージ
・肩幅　52
カリフォルニア　ディズニー　ミッキーマウス　ヴィンテージ　Tシャツ　Mサイズ
・身幅　55
美品　ディースクエアード　Tシャツ　カナダ　ホワイト　ロゴTシャツ
・着丈　73
SAINT MICHAEL/セントマイケル × ベルベルジン Lサイズ
・袖丈　16
【USA製】60sビンテージ ハーレーダビッドソン Tシャツ アメリカ国旗 XL

※ネイビー　ホワイトのみ　エンノイ ENNOY 3PACK T-SHIRT
※素人採寸ですので参考程度にお考えください。
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(1～２日での発送を心がけていますが仕事の都合で遅れることが御座いますお急ぎの方はご連絡ください。）
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こちらをご理解いただいた上ご購入お願いいたします。
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発送方法の指定がある場合はご連絡ください。
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当方、『禁煙・ペットなし・自宅保管』ですが、USEDに関しては以前の利用状況等はわかりません。
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商品の情報

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商品の状態目立った傷や汚れなし

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YEEZUS☆Tour masque de ski rouge concert Kanye West TサイズL綿100%☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆『表記サイズ』 平置きサイズですサイズ(cm)・肩幅　52・身幅　55・着丈　73・袖丈　16※素人採寸ですので参考程度にお考えください。　★☆お互いが気持ちの良いお取引をするために☆★(1～２日での発送を心がけていますが仕事の都合で遅れることが御座いますお急ぎの方はご連絡ください。）こちらをご理解いただいた上ご購入お願いいたします。発送方法の指定がある場合はご連絡ください。らくらくメルカリ便ゆうゆうメルカリ便は指定がない場合はこちらの都合で変更する場合がございます。商品で気になる箇所がある場合は購入前に質問にてご確認ください。当方、『禁煙・ペットなし・自宅保管』ですが、USEDに関しては以前の利用状況等はわかりません。商品は早いもの勝ち優先とさせていただきます。商品を購入する前に必ずプロフをご確認ください。#HARU001No.4686GATU末☆-198

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高品質 YEEZUS☆Tour Kanye West T Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

24分钟前

高品質 YEEZUS☆Tour Kanye West T Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥15,000 ¥12,750

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8dee61b5

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