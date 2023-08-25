流行 chiL / U.B.G.i.b.g INDIE R&BCD G-RAP 洋楽

2000
ビートルズCDBoX
T-Elite
②ギター音が渋く最高にカッコ良い最高潮なGROOVIN SMOOTH G-FUNK
イーグルス 紙ジャケット CD 9作品セット+ふたりだけのクリスマス
" T.K.O "
ERIC CLAPTON SLOWHAND (3CD + DVD-A + LP)
XJR様音楽CD
③浮遊感溢れるSMOOTH R&B
Ben B. Hard ／ One Mo Time 激レア 値下げしました！
" When Butterfly Meets Dragon "
DOROTHY ASHBY 『AFRO-HARPING』 B0000027-02
Led Zeppelin 永遠の詩・狂熱のライヴ・究極盤 100セット限定BOX
④こちらも浮遊感溢れるSMOOTH G-FUNK
映画『バットマン・フォーエバー』ＯＳＴ盤（音楽：エリオット・ゴールデンタール）
" Legends "
★メタリカ★ 世界限定1000枚!! ブラックアルバムシングル!!
プレイバック・アット・ジャズ喫茶ベイシー [SA-CD] /BASIE 菅原正二
内容もG-FUNK好きには間違いなしの内容となっております！
【12"×2枚】Orbital
【CD】LEE PERRY&THE UPSETTERS / NEWS FLASH
欲しい方は是非！
スティーラー STEELER / ストライク・バック STRIKE BACK
chiL / U.B.G.i.b.g INDIE R&BCD G-RAP
※ケースは若干の傷や汚れがありますが、CDは比較的良好です。
専用TEARS OF SHATON
見本盤（未開封）ブラック・サバス/ネヴァー・セイ・ダイ
GANGSTA RAP
hide様専用 5枚
G-FUNK
Led Zeppelin / ロザリオよ永遠に
R&B
ムーディ・ブルース 紙ジャケットＣＤ５枚セット
Black A.G. DJ Quicksilver『Paper Story』美品
ナゲッツ 4CDボックス Vol.2 国内盤
2000②ギター音が渋く最高にカッコ良い最高潮なGROOVIN SMOOTH G-FUNK " T.K.O "③浮遊感溢れるSMOOTH R&B " When Butterfly Meets Dragon "④こちらも浮遊感溢れるSMOOTH G-FUNK " Legends "内容もG-FUNK好きには間違いなしの内容となっております！欲しい方は是非！※ケースは若干の傷や汚れがありますが、CDは比較的良好です。GANGSTA RAPG-FUNKR&B