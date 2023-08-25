流行 chiL / U.B.G.i.b.g INDIE R&BCD G-RAP 洋楽

2000

ビートルズCDBoX



T-Elite

②ギター音が渋く最高にカッコ良い最高潮なGROOVIN SMOOTH G-FUNK

イーグルス 紙ジャケット CD 9作品セット+ふたりだけのクリスマス

" T.K.O "

ERIC CLAPTON SLOWHAND (3CD + DVD-A + LP)



XJR様音楽CD

③浮遊感溢れるSMOOTH R&B

Ben B. Hard ／ One Mo Time 激レア 値下げしました！

" When Butterfly Meets Dragon "

DOROTHY ASHBY 『AFRO-HARPING』 B0000027-02



Led Zeppelin 永遠の詩・狂熱のライヴ・究極盤 100セット限定BOX

④こちらも浮遊感溢れるSMOOTH G-FUNK

映画『バットマン・フォーエバー』ＯＳＴ盤（音楽：エリオット・ゴールデンタール）

" Legends "

★メタリカ★ 世界限定1000枚!! ブラックアルバムシングル!!



プレイバック・アット・ジャズ喫茶ベイシー [SA-CD] /BASIE 菅原正二

内容もG-FUNK好きには間違いなしの内容となっております！

【12"×2枚】Orbital



【CD】LEE PERRY&THE UPSETTERS / NEWS FLASH

欲しい方は是非！

スティーラー STEELER / ストライク・バック STRIKE BACK



chiL / U.B.G.i.b.g INDIE R&BCD G-RAP

※ケースは若干の傷や汚れがありますが、CDは比較的良好です。

専用TEARS OF SHATON



見本盤（未開封）ブラック・サバス/ネヴァー・セイ・ダイ

GANGSTA RAP

hide様専用 5枚

G-FUNK

Led Zeppelin / ロザリオよ永遠に

R&B

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

2000②ギター音が渋く最高にカッコ良い最高潮なGROOVIN SMOOTH G-FUNK " T.K.O "③浮遊感溢れるSMOOTH R&B " When Butterfly Meets Dragon "④こちらも浮遊感溢れるSMOOTH G-FUNK " Legends "内容もG-FUNK好きには間違いなしの内容となっております！欲しい方は是非！※ケースは若干の傷や汚れがありますが、CDは比較的良好です。GANGSTA RAPG-FUNKR&B

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ムーディ・ブルース 紙ジャケットＣＤ５枚セットBlack A.G. DJ Quicksilver『Paper Story』美品ナゲッツ 4CDボックス Vol.2 国内盤