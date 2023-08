【SEAL限定商品】 ✨極美品✨ フェラガモ ヴァリナ 25cm 8D グリーン ヴァラ パンプス 緑 フラットシューズ/バレエシューズ

ご覧いただきありがとうございます❣️

#ここなシューズ

↑こちらで他の商品もご覧いただけます☘️

#ここなシューズ_25

↑こちらで【同じサイズ】の商品をご覧頂けます☘️

◆ブランド

Salvatore Ferragamo

サルヴァトーレ・フェラガモ

◆サイズ :8 D (日本サイズ 約25cm)

○ヒール高さ : 約1cm

○横 幅 : 約8cm

○カラー :緑 グリーン ゴールド (金具)

◆形/素材 :ラウンドトゥ レザー 本革 天然皮革

ベロア ヴァラ リボン バレエシューズ

◆商品の状態

人気のヴァラリボンとベロアの生地が美しい

フェラガモのフラットパンプス ヴァリナです♡

落ち着いたグリーンがキレイで希少なカラーです✨

ベロア生地の特性上、光の当たる角度によっては

白っぽく映ってしまいますが、

深みのあるグリーンを基調としています♪

素材上、着用に伴う微細な擦れはありますが、

インソールもキレイめで全体的には良好な状態です♡

中古品とご理解いただける方の購入を

お願いいたします☘️

◆発送

ヤマト運輸らくらくメルカリ便

(丁寧にお包みします✨)

靴本体・化粧箱(ヨレあります)・保存袋の発送です。

◆除菌済み✨(内側・靴底の拭き掃除済み)

お悩みや気になる点などございましたら、

お気軽にコメントください♫

色々なハイヒールやパンプスも出品中です❣️

#ここなシューズ

↑こちらで他の商品もご覧いただけます☘️

#ここなシューズ_25

↑こちらで【同じサイズ】の商品をご覧頂けます☘

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

