断捨離の為出品致しました。

五年以上前に高島屋のバーバリーブラックレーベル店舗にて購入致しました。

リブ内汚れあります。まだまだ着用して頂けます。

ラビットファーは取り外し可。フードは不可。

高級羽毛布団メーカー御用達のホワイトグース95%使用した保温性に優れたダウンジャケットです。 とても軽い上に保温効果が高いです。

ホワイトグースは大量に含まれる空気の断熱効果によって保温性に優れ、暖かく良質なダウンといえます。

また、同じかさ高さ(容積)のダウンが、少ない量のダウンで作ることができるため、軽いウェアとなります。ホワイトグースは良質なダウンと言えます。

こちらは新品ではありません。若干使用感はあります。中古にご理解ある方のみでお願いいたします。

採寸は平置きになります。外力を加えず正確に計測するようにしています。若干の誤差はお許しください。誤差は±1cmを目指しています。

【カラー】

黒

【表記サイズ】

Lサイズ

【採寸】

肩幅47

身幅56

袖丈64

着丈68

(cm)

特別な一枚をいかがでしょうか。よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリーブラックレーベル 商品の状態 やや傷や汚れあり

