最終値下げ SIGMA APO 70-200 F2.8II EXDG MACRO キャノン用 レンズ(ズーム)

ご覧頂きありがとうございます♪

シグマの人気望遠ズームレンズ『SIGMA APO 70-200mm F2.8II EX DG MACRO HSM』のキャノン用です。

【外観】

通常使用によるスレキズのみで

撮影に影響でるようなダメージは一切ございません♪

※お写真をご確認ください。

【光学】

撮影に影響のあるカビやくもり、ゴミなどはありません!

安心してご使用いただけます。

【動作】

基本的な動作確認済みです♪

【付属品】

・レンズ本体

・レンズキャップ

・レンズリアキャップ

・レンズフード

・三脚座

・レンズケース

※他のネットショップに同時出品している為、売切れた場合突然出品取り下げしますのでご了承くださいm(__)m

最後までご覧いただき、ありがとうございました(^^)/

管理番号 10053003

マウント···キヤノンEFマウント系

ご覧頂きありがとうございます♪シグマの人気望遠ズームレンズ『SIGMA APO 70-200mm F2.8II EX DG MACRO HSM』のキャノン用です。【外観】通常使用によるスレキズのみで撮影に影響でるようなダメージは一切ございません♪※お写真をご確認ください。 【光学】撮影に影響のあるカビやくもり、ゴミなどはありません!安心してご使用いただけます。【動作】基本的な動作確認済みです♪【付属品】・レンズ本体・レンズキャップ・レンズリアキャップ・レンズフード・三脚座・レンズケース※他のネットショップに同時出品している為、売切れた場合突然出品取り下げしますのでご了承くださいm(__)m最後までご覧いただき、ありがとうございました(^^)/Nikon Canon 望遠レンズ 管理番号 10053003マウント···キヤノンEFマウント系

