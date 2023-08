こちらで取り扱いの商品は鑑定済み、真贋保証されている国内ブランドオークションで購入した正規品ですのでご購入はご安心ください。

☆型番、商品名

MP2350/LE1118

☆サイズ

長さ(平置き) 約47㎝

幅 約1㎝

※多少の誤差はご容赦ください。

☆付属品

箱、収納袋

☆商品状態ランク

7/10(10段階評価)

☆状態

シルバー部分の金具の小傷は見られるものの、セラミックの欠けなどは見られない状態の良い綺麗なお品です。

☆その他

☆購入先の詳細

東京都公安認可の正規ブランド品販売店より購入しております。

☆不明点、価格の交渉などは気軽にご質問ください。

取り扱っているすべての商品は、国内、海外仕入れの鑑定済みのものになります。

管理用番号

00024141

632508

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

