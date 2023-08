○アイテム

○サイズ

ジャケットサイズXS(相当)

サイズ表記は00です

肩幅35.5cm

身幅43.5cm

袖丈58cm

着丈53.5cm

パンツサイズXS(相当)

ウエスト64cm

ヒップ80cm

股上23cm

股下64.5cm

総丈88cm

渡り幅23.5cm

裾幅13.5cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

特に目立った傷や汚れ等なく、まだまだご使用いただけるかと思います!

○カラー

紺 ネイビー

○ジャケット素材

麻 62%

レーヨン 36%

ポリウレタン 2%

○パンツ素材

麻 62%

レーヨン 36%

ポリウレタン 2%

○購入元

大手ブランド買取店

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

C

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セオリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

