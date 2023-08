ご覧頂きありがとうございます。

団扇☺︎オーダー方法



8loom 佐神弾 高橋文哉

ホロライブ所属のVTuber

齋藤飛鳥 限定 直筆サイン色紙

兎田ぺこら さんの

SEVENTEEN ブソクスン サノク ドギョム

誕生日記念 2022グッズのフルセット+α

ともちん様専用 美しい彼 写真

になります。

大橋和也 ちびぬい アクスタ セット



King & Prince Mr.5 Dear Tiara盤 新品

今回コレクション整理の為出品致します。

少女時代 ユナ トレカ バッジ



SnowMan i DO ME 特典付3形態セット アルバム 新品

購入後はコレクションとして大切に保管しておりました為、状態は良好かと思いますが、

【超希少】岡田有希子 生写真9枚セット まとめ売り 80年代アイドル 当時物

あくまで中古品という事でご了承下さい。

キスマイグッズ まとめ売り



●すたぽら こったろ 生誕記念 星型缶バッジ 誕生日 バースデー 10個

細かいグッズは、小さめの箱に梱包した上で発送用の箱にお入れしてお送り致します。

rnph様専用



Girls2 girls2 ガールズガールズ 恋するカモ 缶バッジ 缶バッチ

以下詳細になります。

※も〜り様専用 King&Prince Mr. トレーナー&ブラウス



大園桃子 生写真フルコンプ 乃木坂46 生写真

・兎田ぺこら 誕生日記念 2022 アクリルジオラマスタンド

乃木坂46 西野七瀬 生写真 3rd year BDライブT 3種コンプ

※未開封品

にこ様購入専用

※購入時の緩衝材からも出しておりません。

straykids UNLOCK フォトカードセット



King & Prince Re:Sense Blu-ray

・兎田ぺこら 誕生日記念 2022 複製サイン&メッセージ入りポストカード

King & Prince 神宮寺勇太 グッズ セット キンプリ

※未開封品

NiziU 公式 ペンライト ケース MAYUKA カバー セット



NewJeans OMG ユニバ ラキドロ ハニ

・兎田ぺこら 誕生日記念 2022 カードスリーブ

✄ はちみつ様専用

※未開封品

ぜんぶ君のせいだ。 ましろ ブロマイドセット



西野七瀬 生写真 卒コン Tシャツ セミコンプ

・兎田ぺこら 誕生日記念 2022 プレイマット

関西ジャニーズJr.素顔4

※未開封品

み様専用 2800♡

※包装フイルムにシワはありますが、商品自体は問題無いと思います。

King & Prince 髙橋海人 フォトセット



SixTONES TrackONE-IMPACT- on eST BluRay

・兎田ぺこら 誕生日記念 2022 ぺこらんどお札メモ&ボールペン

Straykids ハイタッチ券 アイエン スンミン

※未開封品

twice ナヨン 109 #twice 缶バッジ



Mr.5 / Life goes on Dear Tiara盤 2つセット

・兎田ぺこら 誕生日記念 2022 野うさぎぬいぐるみ

BTS うちわ コンプ

※未開封品

straykids フィリックス トレカ[バラ売り可]

※袋に入れたまましばらく飾っておりました為、袋のノリ部分がホコリで一部剥がれております。

平野紫耀 アクスタ SweetGarden



Stray Kids SKZOO Wolf Chan ウルフチャン 3点セット

・兎田ぺこら Bloom フラワーチャーム

トラジャ サマパラ アクスタ 開封済 川島如恵留

※未開封品

【Jr.時代】 岩橋玄樹 公式写真 ステフォ サタジャニ まとめ売り



boysplanet ボイプラ CGV限定トレカ キムジウン

・兎田ぺこら A1タペストリー

twice サイン うちわ ミナ スマートニュース

※未開封品

Hey!Say!JUMP Fab!-Live speaks. Blu-ray

※2020ホロケット憂姫はぐれ先生頒布同人グッズ

SEVENTEEN ジョシュア 24H④



日向坂46ソンナコトナイヨ握手券

・兎田ぺこら おっぱいマウスパッド

TREASURE yochi minini ぬいぐるみ YOCHI 公式品 ヨシ

※未開封品

林田真尋 直筆サイン入りチェキ

※ 2020ホロケット憂姫はぐれ先生頒布同人グッズ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ご覧頂きありがとうございます。ホロライブ所属のVTuber兎田ぺこら さんの誕生日記念 2022グッズのフルセット+αになります。今回コレクション整理の為出品致します。購入後はコレクションとして大切に保管しておりました為、状態は良好かと思いますが、あくまで中古品という事でご了承下さい。細かいグッズは、小さめの箱に梱包した上で発送用の箱にお入れしてお送り致します。以下詳細になります。・兎田ぺこら 誕生日記念 2022 アクリルジオラマスタンド※未開封品※購入時の緩衝材からも出しておりません。・兎田ぺこら 誕生日記念 2022 複製サイン&メッセージ入りポストカード※未開封品・兎田ぺこら 誕生日記念 2022 カードスリーブ※未開封品・兎田ぺこら 誕生日記念 2022 プレイマット※未開封品※包装フイルムにシワはありますが、商品自体は問題無いと思います。・兎田ぺこら 誕生日記念 2022 ぺこらんどお札メモ&ボールペン※未開封品・兎田ぺこら 誕生日記念 2022 野うさぎぬいぐるみ※未開封品※袋に入れたまましばらく飾っておりました為、袋のノリ部分がホコリで一部剥がれております。・兎田ぺこら Bloom フラワーチャーム※未開封品・兎田ぺこら A1タペストリー※未開封品※2020ホロケット憂姫はぐれ先生頒布同人グッズ・兎田ぺこら おっぱいマウスパッド※未開封品※ 2020ホロケット憂姫はぐれ先生頒布同人グッズ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

NCT127 ヘチャン Cashbee キャッシュビー トレカTINYTAN 一番くじ アクセ乃木坂46 金川紗耶 サイン入り チェキ ステッカー 直筆サイン やんちゃんSixTONES 松村北斗 ジェシー 157枚 公式写真King & Prince ちょっこりさん 岸優太SEVENTEEN season greeting2023NMB48 小嶋花梨 山本望叶 直筆サイン入りチェキ pivot door ②メルカリ内最安値 バラ売り可 SEVENTEEN エスクプス 約60点 setキンプリ 髙橋海人 ちょっこりさんSEIKO 大谷翔平 スーツ ボブルヘッドフィギュア アストロン プロスペックス