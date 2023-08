★商品仕様★

●メーカー : 富士通 FUJITSU

●品名/型番 : LIFEBOOK S937/S

●C P U : インテル Core i5 7200U 2.50GHz

●メ モ リ : 快適大容量 8GB

●ストレージ : 超高速 SSD 256GB

●ディスプレイ : 13.3型ワイド LEDバックライト付TFTカラーLCD フルHD 解像度:1920x1080

●グラフィック : インテル HD グラフィックス 620

●光学ドライブ : 無

●Webカメラ : 有

●Bluetooth : 有

●無線 LAN : 有

●H D M I : 出力端子x1

●DisplayPort : 無

●U S B : USB 3.0x3

●O S : Windows 11 Pro 64bit バージョン 21H2

●Officeソフト : LibreOffice、Online Office

●ウイルス対策 : Windows Defender、Windowsファイアウォール

●付属品 : ACアダプター

●管理番号 : 2023061202

★パソコンの外見★

全体的には状態の良い中古美品だと思いますが、中古品ならではの使用感(天板に僅かな小さい軽い傷など)多少あることをご了承ください。

キーボードが非常にキレイだと思います。

最新OSのWindows11搭載の性能が非常に良い一台ノートパソコンで、ぜひこのチャンスをお見逃さないようにお願い申し上げます。

※画像にて出来るだけわかりやすく写真を記載する事に努めておりますが、光の反射度合いで色や傷など分かりづらいこともございます。予めご了承ください。

※バッテリーは中古消耗品のため、保証できかねます。

※購入後の面倒な初期設定がほぼ不要。電源を入れればすぐに使える状態にしています。

※即購入OK

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

